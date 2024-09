Czy Tom Bombadil jest bogiem? Showrunnerzy Pierścieni Władzy porównują go do Yody

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fani Tolkiena w końcu się doczekali. Tom Bombadil, jedna z najbardziej charakterystycznych, a przy okazji tajemniczych postaci z mitologii Tolkiena, zadebiutowała w 4. odcinku 2. sezonu serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. Wcielił się w niego Rory Kinnear, który przed tym projektem nie znał kompletnie twórczości J.R.R. Bombadil pojawiał się w scenie z Nieznajomym i powtórzył wiele motywów, które znane są czytelnikom Drużyny Pierścienia, gdzie też ten bohater wystąpił.

Fani są zadowoleni z występu aktora, a showrunnerzy, J.D. Payne oraz Patrick McKay, powiedzieli:

Istnieje długa tradycja takich postaci - mądrych błaznów. Pomyślcie o Yodzie. To śmieszna, zielona kukiełka, która bawi się laską Luke'a, a potem nagle staje się najmądrzejszą istotą w całej galaktyce. Podobnie próbujemy robić z Tomem. Czy śpiewa i rymuje? Oczywiście. A czy jest starszy od pierwszej kropli deszczu? Tak. Uważam, że jest najstarszą istotą w Śródziemiu w tym momencie. Są momenty, gdy jest bardzo poważny i intensywny, ale są też takie, kiedy się śmieje i żartuje. Cudowne jest, że obie te części charakteru mogą istnieć w jednym ciele.

Zahaczyli też o kwestię tego, czy Tom Bombadil jest... bogiem Śródziemia. To teoria, która spędza fanom Tolkiena sen z powiek od wielu lat. Nigdy nie została potwierdzona ani obalona. W rzeczywistości nikt dokładnie nie wie, kim jest Tom Bombadil.

Nie mamy problemu o zapytanie nas o to. Ludzie mówią to już o postaci z książki. - powiedział Payne. Ludzie pytali o to nawet Tolkiena. On postanowił nie odpowiadać i my też nie będziemy. - dodał McKay.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy: sezon 2

Co czeka dalej Nori, Poppy i Nieznajomego?

Tom Bombadil pojawił się jako część większego wątku, w którym uczestniczy Nieznajomy, Nori oraz Poppy. Markella Kavenagh, która wciela się w pierwszą z wymienionych Harfootek opowiedziała o wyzwaniach, które czekają na jej bohaterkę, która właśnie poznała swoich kuzynów, Stoorów.

Nori dokładnie wie, że podróż, w którą się wybrała na początku 1. sezonu będzie trudna i nie powinna mieć żadnych oczekiwań. Niesamowite w jej przebywaniu z Nieznajomym jest to, że pomaga mu, ale też próbuje poznać swój własny cel w życiu. To dla niej niezbadane wody. Nigdy nie była tak odsłonięta, nigdy nie była bez rodziny. To tak, jak pierwsza wyprowadzka z domu: to ekscytujące, ale też przytłaczające uczucie dla niej.