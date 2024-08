Pierścienie Władzy zaakceptowane przez Tolkien Estate. Showrunner dyskutował z ekspertami

Amazon

Nadchodzi 2. sezon Pierścieni Władzy, a showrunner John D. Payne i Charlotte Brändström aktywnie uczestniczą w jego promocji. Co ciekawe, podczas jednego z wywiadów dla kanału MovieWeather przyznali, że fundacja Tolkien Estate jest istotnym źródłem, do którego twórcy zwracają się o pomoc oraz akceptację pewnych wątków serialu.

- To cały proces. Piszemy zarys sezonu, wysyłamy go do Tolkien Estate. Oni odsyłają nam pewne pomysły, przemyślenia, pytania, różne notatki. Jeśli posuniemy się zbyt daleko, porozmawiają z nami o tym.

Showrunner zapewnił także, że ekipa produkcyjna współpracuje z ekspertami odnośnie twórczości Tolkiena, którzy także "dadzą żółtą lub czerwoną kartkę", jeżeli coś nie będzie zgodne z zasadami świata przedstawionego.

Pierścienie Władzy - fabuła, premiera 2. sezonu

Historia rozpoczyna się w czasie relatywnego pokoju i skupia się na grupie bohaterów, wśród których znajdą się znane postacie oraz nowe. Wspólnie muszą stawić czoło powrotowi zła do Śródziemia. Akcja zabiera widzów do mrocznych głębin Gór Mglistych, majestatycznej stolicy krainy elfów zwanej Lindon i zapierającego dech w piersi królestwa Numenor znajdującego się na wyspie. Te królestwa i ci bohaterowie stworzą dziedzictwo, które przetrwa wieki.

2. sezon wejdzie 29 sierpnia na platformę streamingową Prime Video.