Pierwsze recenzje krytyków o Uśmiechnij się 2. Więcej tego samego

fot. Paramount Pictures

Uśmiechnij się 2 to kontynuacja nieoczekiwanego hitu, którym była pierwsza część. Początkowo miała ona zawojować serwisy VOD, ale zdecydowano się na premierę kinową, która okazała się wielkim sukcesem. Kontynuacja miała być większa, straszniejsza i jeszcze lepsza od jedynki. Czy twórcom się to udało?

W sieci pojawiły się pierwsze recenzje krytyków w serwisie Rotten Tomatoes. W chwili pisania tego tekstu wpłynęło ich 58 i 79% z nich jest pozytywna. Przekłada się to na średni wynik 6.7/10.

Uśmiechnij się 2 - recenzje krytyków

Kontynuacja została zrealizowana w myśl zasady: "więcej, mocniej, bardziej." Można się zatem spodziewać jeszcze więcej krwi, przemocy, a także strachu. Krytycy chwalą, że jest to produkcja, która ma dużo własnego stylu, który od razu wpada w oko. Na Uśmiechnij się 2 dobrze się patrzy. Jest to również rozrywkowy film, który poza wzbudzeniem drgawek ze strachu potrafi też bawić, nawet do łez. Nie jest to w żadne sposób głębokie dzieło, które traktowałoby siebie nadto poważnie. To film, który dokładnie wie, czym jest i nie próbuje niczego udawać. Jeśli komuś spodobała się część pierwsza, to nie powinien oczekiwać rewolucji, a drobną ewolucję z powodu większego budżetu. To dobra produkcja dla osób, które lubią "gore" oraz dobrze wyreżyserowane "straszaki".

Pojawiły się natomiast zarzuty o to, że jest to film bardzo podobny do poprzedniego. Niewiele zmienia w swojej formule. Ulepsza ją, ale nie każdy twierdzi, że jest tak straszny i oryginalny, co poprzednik. W jednym tekście pojawiają się nawet słowa, że zamiast na Uśmiechnij się 2 widownia powinna obejrzeć chwaloną wszem i wobec Substancję. Nawet w pozytywnych recenzjach zauważono, że jest to produkcja mocno czerpiąca z jedynki. Twierdzi się nawet, że pierwsza godzina to niemal kalka z tego, co zrobiono przy okazji oryginału.

Niezależnie od opinii danego krytyka na temat samego filmu, powszechnie chwalona jest jego gwiazda, czyli Naomi Scott. Aktorka zachwyca swoją kreacją i porywa grą aktorską. Pada twierdzenie, że to w gruncie rzeczy jej film, który dźwiga na swoich barkach.