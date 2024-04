Speak No Evil - zwiastun horroru. James McAvoy przeraża w remake'u duńskiego filmu Goście

fot. Blumhouse Productions // Universal Pictures

Speak No Evil to wyreżyserowany przez Jamesa Watkinsa remake duńskiego horroru Goście z 2022 roku. Film od studia Blumhouse opowiada o rodzinie zaproszonej na weekend do idyllicznego wiejskiego domu. Jednak wymarzone wakacje zamieniają się w psychologiczny koszmar.

W jednej z głównych ról występuje James McAvoy, o którym reżyser powiedział:

To niezwykłe, jaką życzliwą, hojną, zabawną i charyzmatyczną osobą jest mój przyjaciel James. W swoich rolach potrafi odnaleźć niepokojące głębie.

Twórca powiedział, że jego postać można opisać jako uroczego i towarzyskiego przyjaciela, gospodarza, męża i ojca, ale tak naprawdę wcale taki nie jest. Speak No Evil było kręcone w Gloucestershire w Anglii, a Watkins żartobliwie porównał to do wyjazdu na letni obóz, ale lekko odbiegającego od normy.

W obsadzie są również Mackenzie Davis, Scoot McNairy, Alix West Lefler, Kris Hitchen, Motaz Malhees i Dan Hough. W sieci pojawił się zwiastun, który możecie zobaczyć poniżej.

Speak No Evil - zwiastun

Speak No Evil - zdjęcia

Speak No Evil

Speak No Evil - premiera w kinach 13 września.