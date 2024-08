fot. Prime Video

13 września 2024 roku zakończy się popularne The Grand Tour. Specjalny odcinek zatytułowany The Grand Tour: One for the Road pokaże tym razem przygody Jeremy'ego Clarksona, Richarda Hammonda i Jamesa Maya w Zimbabwe. Już rok temu Variety informowało, że tam kręcono zdjęcia do jednego z finałowych odcinków.

Warto przypomnieć, że The Grand Tour zadebiutowało w 2016 roku. Produkcja przygarnęła sobie trio odpowiedzialne za ponowny sukces Top Gear, które w 2002 roku zrewitalizował Clarkson. Teraz nadszedł czas pożegnania. Prime Video rozważa kontynuowanie formatu z innymi prowadzącymi, ale na ten moment zastanawiają się i żadnych decyzji nie podjęto. Co ciekawe, to oznacza koniec tego typu motoryzacyjnych programów na ekranie. Niedawno BBC podjęło decyzję o zakończeniu popularnego Top Gear.

W sieci pojawiło się natomiast pierwsze, oficjalne zdjęcie z finałowego odcinka The Grand Tour.

fot. Prime Video

The Grand Tour: One for the Road - opis odcinka

W trakcie swojej ostatniej przygody, Jeremy Clarkson, Richard Hammond oraz James May ignorują instrukcje pana Wilmana i wyruszają do Zimbabwe trzema samochodami, które zawsze chcieli mieć. To piękna i wymagająca wycieczka krajoznawcza, oferująca różne wyzwania i prowadząca do emocjonującego zakończenia na dziwnie znajomej wyspie.