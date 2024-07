Pierwszy składany iPhone pojawi się w 2026 roku?

fot. via TechSpot

Samsung od lat wprowadza na rynek składane telefony, w tym miesiącu zadebiutowała już szósta odsłona modeli Flip oraz Fold. Inni producenci telefonów, tacy jak Motorola czy Xiaomi również produkują swoje własne składane smartfony. Według ostatnich doniesień Apple chce do nich dołączyć ze składanym iPhonem, który podobno ma mieć premierę w 2026 roku, czyli w okolicy ósmej generacji Flipa i Folda od Samsunga.

Według The Information (za paywallem), składane urządzenie Apple będzie miało budowę puderniczki, podobną do serii Galaxy Z Flip Samsunga czy nowego modelu Motorola Razr 50 Ultra. To odróżni je od pierwszego składanego smartfona Google – Pixel Fold – który został wprowadzony na rynek w zeszłym roku i swą konstrukcją przypomina, a jakże, Samsunga Galaxy Z Fold. Z plotki nie dowiemy się wielu szczegółów na temat przyszłego telefonu, ale po rozłożeniu ma on mieć wymiary podobne do obecnych iPhone’ów, a Apple chce, żeby ekran miał niemal niewyczuwalne miejsce zagięcia. Powstało oczywiście sporo renderów, wyobrażających jak może wyglądać składany iPhone, ale na razie to tylko fantazja fanów, a rzeczywisty wygląd smartfona zobaczymy raczej nieprędko.

fot. via WCCF TECH

Na początku tego roku to samo źródło podało, że Apple opracowuje dwa prototypy składanego iPhone’a w ramach swoich planów dołączenia do wyścigu składaków w ciągu najbliższych kilku lat. Obecnie mówi się, że firma wybrała już ostateczny projekt i podobno jest on opracowywany pod kryptonimem „V68”. Źródło podało również, że Apple skontaktowało się już z dostawcami w Azji w sprawie produkcji komponentów do nowego smartfona.

Tajwański blog technologiczny DigiTimes (za paywallem) zdaje się potwierdzać te doniesienia, podając, że Apple podpisało już umowę z Samsung Display jako dostawcą ekranów dla swojego składanego debiutu. Z tego samego źródła dowiadujemy się również, że firma wstrzymała prace nad składanym iPadem z powodu nieokreślonych problemów z chińskim rynkiem.

W ostatnich miesiącach pojawiało się sporo doniesień o planach Apple dotyczących wprowadzenia w przyszłości składanych urządzeń. Na początku tego roku The Information twierdziło, że firma z Cupertino pracuje zarówno nad składanymi urządzeniami typu puderniczki, jak i notatnika, podczas gdy DigiTimes donosił, że firma opracowuje składane urządzenie podobne do MacBooka.

fot. via TechSpot

Apple pracuje ostatnio nad wieloma nowymi technologiami, w tym nad nowym samonaprawiającym się wyświetlaczem, który podobno jest w stanie naprawić drobne uszkodzenia ekranu bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony użytkownika. Firma niedawno otrzymała patent na nową technologię, która pozwoli składanym wyświetlaczom automatycznie naprawiać wgniecenia i zadrapania na ekranie. Nie wiadomo jednak czy ta technologia będzie gotowa dostępna od razu w ich pierwszym składanym smartfonie. Można zakładać, że tak, bo Apple może i podpatruje pomysły innych producentów, ale poza marką zawsze dokłada do nich coś unikalnego, co wyróżnia je na rynku.