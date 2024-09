Pierwszy zwiastun Nickel Boys. Ośrodek wychowawczy i przyjaźń dwóch czarnoskórych nastolatków

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Podczas New York Film Festival zadebiutuje film Nickel Boys w reżyserii RaMell Rossa. W 2018 roku stworzył on film dokumentalny, za który dostał nominację do Oscara. Tym razem wziął się za swój pierwszy, pełnometrażowy film fabularny. Film został napisany przez RaMell Rossa oraz Joslyn Barnes. Jednym z producentów wykonawczych jest Brad Pitt.

Nickel Boys to adaptacja książki Colsona Whiteheada o tym samym tytule. Historia opowie o przyjaźni dwóch czarnoskórych nastolatków, którzy wspierają się w trakcie kolejnych prób, do których dochodzi w ośrodku wychowawczym na Florydzie.

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun produkcji. Możecie ją sprawdzić poniżej.

Nickel Boys - co wiadomo?

W obsadzie znajduje się również Hamish Linklater, Fred Hechinger, Daveed Diggs oraz Aunjanue Ellis-Taylor.

Wśród producentów wymienia się Dede Gardnera, Jeremy'ego Kleinera, Davida Levine'a i Joslyn Barnes. Producentami wykonawczymi są Brad Pitt, Gabby Shepard, Emily Wolfe, Kenneth Yu oraz Chadwick Prichard.

Nickel Boys pojawi się w kinach 25 października 2024 roku.