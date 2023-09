Piła 10 - montażystę odwiedziła policja. Sąsiedzi podejrzewali tortury

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Piła 10, jak każda cześć, jest filmem krwawy i ekstremalnie brutalnym. Jigsaw torturuje swoje ofiary w sposób okrutny, więc poziom przemocy jest ogromny. Według reżysera Kevina Greuterta montażysta filmu Steve Forn miał przez to problem z policją.

Piła 10 - policja u montażysty

Okazuje się, że Forn montował Piłę 10 w swoim mieszkaniu w Północnym Hollywood. Nie robił tego jednak ze słuchawkami na uszach, więc sąsiedzi postanowili wezwać policję, bo dochodziły do nich odgłosy przerażających tortur. Gdy policja zapukała do niego, był w trakcie montażu sceny z pułapką wysysającą oczy, którą widzieliśmy w zwiastunie.

- Nagle było pukanie do drzwi. Mamy nagranie z kamery w dzwonku do drzwi, jak policja podchodzi. Form otwiera i policjant mówi: "sąsiedzi dzwonią i zgłaszają, że ktoś tutaj jest torturowany na śmierć". On na to mówi wprost: "Właściwie to ja pracuję nad filmem. Możecie wejść i zobaczyć, jak chcecie".

Filmowiec opowiada dalej, że wówczas gliniarze zaczęli się śmiać. Dla pewności weszli, by wiedzieć, że osoba, z którą rozmawiają mówi prawdę.

- To naprawdę zabawna historia .Poza tym Steve to gość o dobrych manierach. Wyobrażam sobie jego wyraz twarzy, gdy zdał sobie sprawę, co się dzieje.

Przypomnijmy, że Greutert był montażystą przy pierwszej Pile. Potem wyreżyserował trzy części, w tym najnowszą, którą zebrała najlepsze recenzje z całej serii. Ma 84% pozytywnych recenzji krytyków. Film wyświetlany jest na ekranach kin.

Piła 10

Piła 10 - co uważają krytycy?

Z pierwszych recenzji wynika, że reżyser Kevin Greutert dobrze wie, czego oczekują widzowie - słowami The Independent "kilku wiader krwi i wywołującego odruch wymiotny odgłosu trzaskającej kości". The Hollywood Reporter chwali za to występ Tobina Bella jako Johna Kramera, a szczególnie jego przerażający, chrapliwy głos. IndieWire za to podsumowało, że to najbardziej bolesny i trzymający w napięciu sequel Piły do tej pory.