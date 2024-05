Powstają dwa filmy z serii Piraci z Karaibów. Producent o postępie prac

Fot. Materiały prasowe

Producent serii Piraci z Karaibów, Jerry Bruckheimer w rozmowie z EW.com ujawnił, że trwają prace nad dwoma filmami z serii. Jeden to reboot, którego scenarzystą jest Jeff Nathanson oraz spin-off pisany przez Christinę Hodson (Harley Quinn).

Piraci z Karaibów - reboot

Nad scenariuszem rebootu pracuje Jeff Nathanson, który wcześniej pisał film Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara. Bruckheimer potwierdza, że to reboot z nowymi postaciami, ale osadzony w tym samym świecie co poprzednie części. Celem jest skupienie na kompletnie nowych bohaterach bez udziału tych znanych z poprzednich części. Aczkolwiek Bruckheimer przyznaje, że rozważają kapitana Jacka Sparrowa w małej roli wspierającej nowe postaci, ale decyzje nie zostały podjęte. Gdyby to od niego zależało, Johnny Depp by wystąpił.

Nathanson pracuje nad scenariusz wcześniej tworzonym przez Teda Elliotta (pierwsze cztery części serii) i Craiga Mazina (twórca serialu The Last of Us).

- Myślę, że to rozgryzł. Ma niesamowity trzeci akt. Musimy trochę uporządkować pierwszy oraz drugi i będziemy gotowi. Napisał naprawdę kapitalny trzeci akt.

Piraci z Karaibów - spin-off

Według Bruckheimera spin-offem ma być projekt, o którym słyszymy od miesięcy. Nadal jest taki plan, aby Margot Robbie zagrała w nim główną rolę, ale będzie też producentką.

- To dwa kompletnie różne filmy. Mamy nadzieję, że zrobimy oba i myślę, że Disney się z tym zgodzi, bo oni bardzo chcą z robić ten projekt z Margot.