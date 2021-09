Piractwo internetowe może napędzać innowacje

Źródło: Pixabay

Piractwo internetowe nie ma dobrej prasy wśród twórców i nie powinno to nikogo dziwić. Wszak nielegalna dystrybucja treści objętych prawem autorskich godzi bezpośrednio w zarobki artystów wszelkiej maści. Ale jak sugerują analizy przeprowadzone przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO), branża technologiczna czerpie z niego pewne zyski.

Naukowcy postanowili przyjrzeć się, w jaki sposób upowszechnienie się torrentów wpłynęło na producentów oprogramowania. Jak się okazało, wraz z wejściem tej technologii na rynek deweloperzy najbardziej narażeni na działanie piratów zaczęli wydawać więcej środków na wsparcie działów R&D. A co za tym idzie – wzrosła ich innowacyjność. Przedsiębiorcy dywersyfikowali swoją działalność, aby bronić się przed piratami, chętniej patentowali także nowe rozwiązania oraz znaki towarowe.

Zespół oszacował, że 10-procentowy wzrost piractwa wywołany pojawieniem się torrentów przełożył się na 2,8-procentowy wzrost wydatków na badania i rozwój. Raport nie precyzuje, o jakich konkretnie innowacjach mowa, wspomniano jednak, że na przestrzeni ostatnich lat zauważalnie wzrosło zainteresowanie usługami dostępnymi w modelu subskrypcyjnym. W tym m.in. wśród takich firm jak Microsoft czy Adobe, które od lat bezskutecznie walczyły z dystrybutorami pirackich wersji oprogramowania.

Ale raport nie pozostaje bezkrytyczny wobec nowego modelu dystrybucji treści. Jak zauważają jego autorzy, można dziś dostrzec zjawisko "zmęczenia subskrypcyjnego", które uderza m.in. w branże filmową. Przedstawiciele urzędu ostrzegają, że znaczący wzrost liczby serwisów subskrypcyjnych może ponownie sprowadzić wielu użytkowników na drogę piractwa.

Raport "Software Piracy and IP Management Practices: Strategic Responses to Product-Market Imitation" dostępny jest na stronie USPTO. Jak jednak zauważyła redakcja serwisu TorrentFreak, nie należy traktować go jako oficjalnego stanowiska Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, a jedynie jako jedno z badań przeprowadzonych przez jego pracowników.