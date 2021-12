Platforma Qualcomm Snapdragon G3x ma rzucić wyzwanie Steam Deckowi

Źródło: Qualcomm

Przedstawiciele firmy Qualcomm od dawna zapowiadali, że nie poprzestaną na realizowaniu się w roli producenta topowych procesorów smartfonowych i wejdą na rynek urządzeń klasy PC, aby rozkręcić tę zastałą branżę. Snapdragon G3x Gen 1 Gaming Platform może okazać się kluczowym produktem do realizacji tego przedsięwzięcia. A przy okazji wyzwaniem rzuconym Steam Deckowi od Valve, nowym narzędziem do ogrywania najnowszych tytułów.

Sercem wspomnianej platformy będzie układ G3x wyposażony w zintegrowaną grafikę Adreno, który pozwoli m.in. na uruchamianie gier przy 144 klatkach na sekundę czy przesyłanie obrazu 4K na zewnętrzne urządzenia. Korporacja we współpracy z firmą Razer wyprodukowała już deweloperskie modele przenośnej konsoli z tym układem, które trafią do twórców zainteresowanych partycypacją w qualcommowej rewolucji. Sprzęt odda im do dyspozycji m.in. 6,65-calowy wyświetlacz 120 Hz oraz kamerę FullHD, która docelowo sprawdzi się w rękach streamerów.

Warto zauważyć, że choć Razer partycypuje w tym projekcie, nie mamy tu do czynienia z zapowiedzią konsoli od tego producenta. Firma występuje wyłącznie w roli partnera biznesowego, nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości stworzy autorską konsolę pecetową napędzaną Snapdragonem G3x.

Największą niewiadomą pozostaje to, czym tak naprawdę będzie ta innowacyjna platforma. Qualcomm twierdzi, że pozwoli odpalić tytuły androidowe, serwisy cloud gamingowe jak i gry o typowo pecetowym sznycie. W jaki sposób uda się zamknąć to wszystko w jednym urządzeniu? O tym przyjdzie nam się przekonać dopiero przy okazji oficjalnej premiery pierwszych konsumenckich sprzętów z Qualcomm G3x Gen 1 Gaming Platform na pokładzie.