Platformy Disneya mają więcej subskrybentów niż Netflix. Pierwszy taki przypadek

Netflix

Całkowita liczba subskrybentów platform streamingowych Disneya w fiskalnym trzecim kwartale roku wyniosła 221,1 mln. Netflix ma globalnie 220,67 mln, gdy w ostatnim czasie stracili 970 tysięcy subskrybentów. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii ktoś przebił Netflixa w całkowitej liczbie subskrybentów.

Disney lepszy od Netflixa

Te 221,1 mln subskrybentów rozbija się na Disney+ (152 mln), ESPN+ (22,8 mln) oraz Hulu (46,2 mln).

Liczby jednak mogą się zmienić, bo Disney+ Hotstar w Indiach straciło prawa do pokazywania ligi krykieta, która przyciągałą subskrybentów z tego kraju. Pomimo tego szacują, że w tym kraju do końca 2024 roku fiskalnego mają mieć od 135 do 165 mln subskrybentów. Jest to mniejsza prognoza o 15 mln niż poprzednio władze zakładały. Szacują, że całkowita liczba subskrybentów w skali globalnej do końca 2024 roku fiskalnego może dobić do 245 mln.

Netflix ma coraz mocniejszą konkurencję, ale i tak drugi kwartał był dla nich zwycięstwem, bo w tym porównaniu mogło być gorzej. Szacowali straty 2 mln subskrybentów, a stracili tylko 970 tysięcy. Wyniki samego Disney+ pokazują, że dogonienie Netflixa tylko tą platformą to kwestia czasu.