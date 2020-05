Platige Originals: Long Story Shorts – przegląd animacji krótkometrażowych Platige Image

W trakcie trwania festiwalu Long Story Shorts warszawskie studio udostępni szerokiej publiczności siedem animacji. Seanse będą realizowane w ramach czterech bloków tematycznych: Imagine the Beginnings, Imagine the Vision, Imagine the Other Worlds oraz Imagine New Forms. Mają one odzwierciedlać kolejne okresy rozwoju Platige Image oraz wizje różnych artystów współpracujących ze studiem na przestrzeni lat.

Wspomniane seanse nie będą jedynymi atrakcjami, jakie przewidziano dla publiczności. Platige Image podzieli się również swoimi materiałami archiwalnymi i zorganizuje sesje pytań i odpowiedzi z artystami.

Animowane filmy krótkometrażowe są wpisane w DNA Platige Image. Od początku istnienia studia zależało nam na tym, by oprócz tworzenia projektów stricte komercyjnych, dawać twórcom dużą swobodę artystyczną i możliwość wyrażania siebie. Powstałe w ten sposób produkcje są wielokrotnie wyróżniane na międzynarodowych festiwalach, co jest dla nas ogromnym powodem do dumy – komentuje Jarosław Sawko, założyciel i przewodniczący Rady Nadzorczej Platige Image.

Festiwal rozpocznie się blokiem Imagine the Beginnings, w ramach którego przyjrzymy się zarówno początkom kariery samego studia, jak i kariery Tomasza Bagińskiego. Platige Image udostępni widzom Katedrę, Sztukę spadania oraz materiały dodatkowe związane z tymi produkcjami. Zwieńczeniem pierwszej części festiwalu będzie youtube’owa sesja Q&A z Tomaszem Bagińskim.

Kolejne bloki prezentują się równie interesująco. Podczas Imagine the Vision poznamy animacje Great Escape i Paths of Hate, a studio przybliży nam postać Damiana Nenowa, członka Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Podczas Imagine the Other Worlds zapoznamy się z Lekcją Nieskończoności Jakuba Jabłońskiego i Bartka Kika oraz Kinematografem Tomasza Bagińskiego. Festiwal zakończy blok Imagine New Forms, w ramach którego Platige Image zorganizuje pokazem animacji Miazmat autorstwa Klaudiusza Wesołowskiego.

Przebieg Long Story Shorts będzie można śledzić na stronie firmowej Platige Image, w serwisach Vimeo i YouTube oraz na portalach społecznościowych prowadzonych przez warszawskie studio.