Play i Amazon Prime Video łączą siły. Platforma dostępna za darmo w promocji

Amazon Prime Video jest dostępny dla wszystkich klientów Play posiadających abonament telefoniczny, telewizyjny lub internetowy. Każda taka osoba otrzyma 6-miesięczny dostęp do platformy streamingowej za darmo. Jeśli ktoś posiada TV Box, może uzyskać dostęp do aplikacji Prime Video na dekoderze Play.

Play, stawiając na Amazon Prime Video, notuje strzał w dziesiątkę. Ta platforma wciąż się rozwija i coraz bardziej rozkręca pod kątem atrakcyjności treści. Wielkim sukcesem było nabycie praw do serialu Star Trek: Picard, czyli oczekiwanej kontynuacji Star Trek: Następne pokolenie. Jest tam już dostępny cały pierwszy sezon, który zebrał znakomite recenzje. A przecież Amazon Prime Video pod kątem jakości seriali bynajmniej nie odstępuje od konkurencji. Mamy tutaj tak głośne i warte obejrzenia tytuły jak Fleabag, The Man in the High Castle, Tom Clancy’s Jack Ryan czy Dobry omen. Play, wybierając Amazon, stawia na jakość, bo ich oryginalne produkcje są za to szczególnie doceniane. To tutaj znajdziecie również The Expanse, czyli najlepszy, wciąż produkowany serial science fiction! Trudno obojętnie spojrzeć na tak dobry serial jak Amerykańscy Bogowie oparty na książce Gaimana czy totalnie wykręcone spojrzenie na świat superbohaterów w The Boys, w którym... są oni apodyktycznymi czarnymi charakterami traktującymi siebie jak bogów. Nie brak luźniejszych propozycji jak komiksowy Kleszcz czy Jean-Claude Van Johnson, czyli serial pokazujący Jeana-Claude'a Van Damme'a w krzywym zwierciadle. Wielbiciele kryminałów dzięki ofercie Playa powinni koniecznie sprawdzić dwa tytuły: Bosch i Goliath. A to tylko czubek góry lodowej oferty Amazon Prime Video, w którym jest wiele dobra dla szukających rozrywki fanów seriali.

Nowi oraz przedłużający umowę klienci Play mogą aktywować promocyjny dostęp do Amazon Prime Video podczas podpisywania umowy, jak również później, za pomocą aplikacji Play24 i dekodera do usługi PLAY NOW TV. Na rejestrację w Amazon Prime Video klienci mają 30 dni od daty aktywacji promocji. Po sześciu miesiącach promocji klienci Play mogą zrezygnować z platformy lub przedłużyć w niej abonament, który kosztuje 25 zł miesięcznie. Wówczas koszt subskrypcji będzie doliczany do rachunku Play.

Użytkownicy posiadający konto na Amazon Prime Video mogą pobierać treści na urządzenia, co pozwala na oglądanie ich bez dostępu do Internetu. Jednocześnie z konta może korzystać 3 użytkowników. Filmy i seriale można oglądać na smart TV, na laptopie, w serwisie primevideo.com, jak i również poprzez dedykowaną aplikację na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS. Użytkownicy TV BOX-ów mogą pobrać na swoje urządzenia aplikację Prime Video dla Android TV ze sklepu Google Play.

Więcej informacji, regulamin i warunki korzystania z oferty dostępne są na stronie Playa. W razie pytań Play zachęca do kontaktu.