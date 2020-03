Play odświeża swój serwis VoD

Netflix stał się pewnym wyznacznikiem jakości świadczenia usług VoD. Nawet jeżeli kwestionujemy atrakcyjność portfolio produkcji, to nie sposób nie docenić trudu, jaki korporacja wkłada w uczynienie tej platformy przyjazną w użyciu. Nic więc dziwnego, że odświeżony interfejs Play Now nawiązuje do sprawdzonych wzorców wypracowanych przez tę amerykańską usługę.

Przedstawiciele operatora Play postanowili, że czas odświeżyć swój serwis VoD. Nowa odsłona Play Now przywodzi na myśl stylistykę rodem z platformy Netflix. Główna zmiana związana jest z przeprojektowaniem szaty graficznej, uproszczono interfejs czyniąc go tym samym znacznie czytelniejszym i przyjemniejszym w odbiorze. Wszystkie produkcje prezentowane są na dużych kafelkach i podzielono je na szereg kategorii tematycznych. Informację o źródle, z którego pochodzą, umieszczono zaś w lewym górnym rogu okładki w formie niewielkiego, nierzucającego się w oczy logo platformy docelowej.

Ale poprawki graficzne to nie wszystkie zmiany, jakie przygotował zespół Play. Do serwisu wdrożono także przewodnik po programach telewizyjnych, który ma ułatwić rozeznanie się w gąszczu filmów i seriali, które możemy oglądać w danym momencie. W ramach Play Now klienci otrzymują bowiem dostęp aż do 70 kanałów telewizyjnych. Do tego dodać należy szereg filmów i seriali dostępnych on-line, cyfrową wypożyczalnię oraz zintegrowaną usługę HBO GO, którą opłacimy razem z rachunkiem za usługi telekomunikacyjne Play.

Platforma Play Now dostępna jest za darmo dla wszystkich abonentów sieci Play. Odświeżonej wersji serwisu można przyjrzeć się pod tym linkiem.