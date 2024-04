PlayStation 5 Pro będzie mocniejsze, szybsze i lepsze. Cena i data premiery nadal nieznane

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W zeszłym miesiącu wyciek wewnętrznych dokumentów Sony ujawnił, że nadchodząca konsola PlayStation 5 Pro oferuje lepszą wydajność ray tracingu i nową technologię skalowania obrazu. Więcej informacji pojawiło się później, zapewniając jaśniejszy obraz specyfikacji nadchodzącej konsoli. Wprawdzie procesor graficzny PS5 przeszedł pełne odświeżenie architektury sprzętowej, ale już główny układ obliczeniowy PlayStation 5 za bardzo się nie zmieni.

Informacje te zostały dodatkowo potwierdzone w tym tygodniu przez The Verge, które podaje, że osoby wtajemniczone z Sony zdradziły im, że twórcy gier są instruowani, aby powstające obecnie gry były już kompatybilne z nadchodzącą konsolą. Wygląda na to, że Sony naciska na deweloperów aby włączali zaawansowane funkcje graficzne, takie jak ray tracing, w PS5 Pro, pozwalając grom, które je oferują nosić oznaczenie „Trinity Enhanced” (PS5 Pro Enhanced).

Model PlayStation 5 Pro ma być wyposażony w ulepszony procesor graficzny i tryb przyspieszenia procesora, aby zwiększyć możliwości renderowania w tytułach wykorzystujących ray tracing lub dążących do uzyskania lepszych rozdzielczości i liczby klatek na sekundę dzięki wykorzystaniu technologii skalowania obrazu.

Chociaż procesor PlayStation 5 Pro będzie taki sam jak oryginał, będzie miał nowy „tryb wysokiej częstotliwości”, który zwiększy jego taktowanie do 3,85 GHz, co stanowi 10-procentowy wzrost. Sony ulepszyło też procesor dźwięku PS5 (ACV) do wyższej częstotliwości taktowania, aby uzyskać wydajność wyższą o około 35 procent. Nowa biblioteka ACV będzie przetwarzać bardziej złożone efekty pogłosu i sekwencje szybkiej transformaty Fouriera. Konsole PlayStation zawsze zapewniały wyjątkowe możliwości audio w porównaniu do konkurencyjnych maszyn, a Sony najwyraźniej chce kontynuować prężenie muskułów w tej dziedzinie.

Standardowa PS5 oferuje przepustowość pamięci systemowej na poziomie 448 GB/s (14 GT/s), podczas gdy PlayStation 5 Pro ma zapewnić 28-procentowy wzrost do 576 GB/s (18 GT/s). Z przecieku wynika również, że architektura pamięci jest bardziej wydajna niż w standardowym modelu.

Wcześniej ujawnione ulepszenia GPU konsoli obejmują 45-procentowy wzrost wydajności renderowania, nawet czterokrotnie szybszy ray tracing oraz nowatorskie rozwiązanie skalowania znane jako PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), czyli zasadniczo wersja DLSS/FSR/XeSS dla konsol Sony.

Sony poinformowało swoich partnerów, że PS5 Pro obsługuje rozdzielczości do 8K (z aktualizacjami SDK, które wkrótce się pojawią), pełną obsługę HDR i akcelerację algorytmów uczenia maszynowego.

Podobnie jak w przypadku PS5 Slim, Sony dostarczy PlayStation 5 Pro także w wersji z odłączanym napędem Blu-ray. Pamięć wewnętrzna zostanie zwiększona z 825 GB do 1 TB, podobnie jak w obecnych modelach konsoli. Wszystkie przecieki i analizy wskazują na premierę wczesną jesienią 2024 roku, plotki mówią o wrześniu. Niestety, nawet insiderzy wydają się nie mieć żadnych informacji na temat sugerowanej ceny detalicznej.