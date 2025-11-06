fot. SIE

Sony poinformowało o premierze jednej z największych aktualizacji urządzenia PlayStation Portal od czasu jego debiutu w listopadzie 2023 roku. Od 6 listopada abonenci PlayStation Plus Premium mogą korzystać z rozgrywki w chmurze na tym sprzęcie, co umożliwia uruchamianie wybranych gier bez konieczności łączenia się z konsolą poprzez Remote Play.

Na początek funkcja obejmuje ponad 2000 tytułów, wśród których znalazły się między innymi Astro Bot, Final Fantasy VII Rebirth, Fortnite, Grand Theft Auto V, Cyberpunk 2077, God of War: Ragnarok oraz Hogwarts Legacy. Pełną ich listę znajdziecie w tym miejscu.

Aktualizacja wprowadza również szereg innych usprawnień. Odświeżony interfejs został podzielony na trzy zakładki: Remote Play, Cloud Streaming i Search. Dodano także obsługę dźwięku 3D, możliwość zabezpieczenia urządzenia kodem dostępu oraz nowe opcje dostępności, takie jak regulacja rozmiaru tekstu.

Na tym jednak nie koniec — Sony zapowiada dalszy rozwój funkcji rozgrywki w chmurze oraz poszerzanie możliwości korzystania z biblioteki PlayStation 5 w dowolnym miejscu.