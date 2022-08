Po blisko 30 latach okazało się, że w Super Punch-Out jest tryb dla dwóch graczy

fot. zrzut ekranu YouTube

Obecnie oszukiwanie w grach wideo ma miejsce głównie w tytułach wieloosobowych i jest ogólnie rzecz biorąc niemile widziane, ponieważ oszuści rujnują doświadczenia innych ludzi,

Dzisiaj, ekscytacja związana z odnajdywaniem ukrytych sekretów w grach jest wciąż żywa, a nowe easter eggi oraz cheaty od czasu do czasu znajdowane są w grach sprzed kilkudziesięciu lat. Ostatnio Unlisted Cheats odkryło kilka „nowych cheatów” w Super Punch-Out z 1994 roku – kontynuacji Mike Tyson’s Punch-Out z 1987 roku.

Żeby było jasne, to nie są koniecznie „cheaty” w tym sensie, że dają przewagę w grze. To określona kombinacja przycisków, która sprawia, że w grze dzieje się coś nowego. Podobnie jak wcześniej znane cheaty w Super Punch-Out, te nowe wykorzystują combo dwóch kontrolerów. Należy podłączyć drugi gamepad, aby je wykonać.

Pierwszy z kodów pozwala na odbycie pojedynczej walki z dowolnym zawodnikiem w grze, nawet z tymi z Super Circuit. Na ekranie startowym przytrzymaj Y + R na kontrolerze P2, a następnie naciśnij Start lub A na gamepadzie P1. Ta sekwencja wywoła ekran wyboru boksera spośród wszystkich postaci w grze. Biorąc pod uwagę, jak bardzo rozbudowany jest ten tryb wyboru postaci, jest to nieco zaskakujące, że nie został on po prostu zintegrowany z grą jako regularna nagroda za ukończenie. Z pewnością nie potrzeba było aż kodu, aby dodać ten tryb do głównego menu gry.

Drugi kod jest nieco bardziej interesujący. Wygląda na to, że Nintendo zawarło w grze ukryty tryb dla dwóch graczy. Można uzyskać do niego dostęp wykonując pierwszy cheat, a po wybraniu przeciwnika należy sprawdzić jego statystyki. Na tym ekranie trzeba wdusić B i Y na padzie P2 i nacisnąć Start lub A na padzie P1.

Ta sztuczka pozwala graczowi pierwszemu walczyć jako Little Mac przeciwko wybranej postaci, ae druga osoba może użyć pada P2 do sterowania wojownikiem. Co więcej, gracz może wykonywać ruchy charakterystyczne dla danego wojownika. Na przykład Kat Bailey z IGN zauważyła, że przytrzymanie przycisku Dół i B wywołuje szarżę Bald Bulla.

Kolejny cheat pozwala na przejście Super Circuit bez porażki i obejrzenie najlepszego zakończenia z dodatkowymi scenami. Podczas opisanego wyżej wyboru postaci w trybie Free Match trzeba zaznaczyć Super Machomana, przytrzymać L i nacisnąć Prawo na padzie P1, a potem Start.

Nie trzeba nawet mieć starego sprzętu, aby skorzystać z tej sztuczki. Posiadacze Nintendo Switch z subskrypcją online mają dostęp do katalogu gier retro NES/SNES. Według Good Vibes Gaming, cheat działa na tej wersji Super Punch-Out.

To nieco zaskakujące, że tak prosta kombinacja przycisków pozostawała w ukryciu przez 28 lat. Jednak takich ukrytych cheatów może być jeszcze więcej. Od czasu do czasu ktoś znajduje długo ukryte elementy w kilkudziesięcioletnich grach, takich jak Doom II, Super Mario World i inne. Nawet oryginalny Punch-Out wciąż ma kilka nieodkrytych sekretów.

W 2016 roku projektant gier Nintendo, Makoto Wada, ujawnił 22-letni cheat w Mike Tyson’s Punch-Out polegający na zgraniu uderzenia z lampą błyskową w tłumie, aby znokautować Bald Bulla. Wada powiedział wtedy, że nadal wiele innych ukrytych sztuczek i easter eggów pozostaje czeka na odkrycie, ale nie rozwodził się nad tym.