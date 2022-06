Pogromcy Duchów: Dziedzictwo – kontynuacja filmu ma datę premiery

fot. materiały prasowe

Serwis The Hollywood Reporter poinformował, że sequel filmu Pogromcy duchów. Dziedzictwo ma już datę premiery. Kontynuacja trafi do kin 20 grudnia 2023 roku. Przypominamy, że już wcześniej reżyser Jason Reitman i współscenarzysta Gil Kenan zapowiedzieli, że nadchodząca produkcja ma tytuł roboczy Firehouse i wrócimy w niej do Nowego Jorku oraz budynku straży pożarnej, w której mieściła się siedziba Pogromców Duchów. Dalsze szczegóły na temat fabuły jak na razie trzymane są w tajemnicy.

Nie jest to jedyna produkcja będąca częścią tego popularnego uniwersum, o jakiej wiemy. Trwają również prace między innymi nad serialem animowanym tworzonym dla Netflixa przez Sony Pictures Animation oraz dwiema grami: nastawionym na rozgrywkę w sieci Ghostbusters: Spirits Unleashed oraz powstającym z myślą o wirtualnej rzeczywistości Ghostbusters VR.