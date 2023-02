Pokolenie Ikea - nowy zwiastun polskiego filmu erotycznego. Gra w nim Majka Jeżowska

fot. NEXT FILM

Pokolenie Ikea to odważna opowieść o seksualności i pragnieniach współczesnych młodych dorosłych, którym łatwiej przychodzi przerzucanie się liczbą partnerów seksualnych niż przyznanie się do potrzeby miłości. Film jest adaptacją głośnej i kontrowersyjnej książki Piotra C.

W obsadzie znajdują się Bartosz Gelner, Michalina Olszanska, Majka Jezowska, Paweł Małaszyński, Jan Aleksandrowicz-Kraśko, Sławomir Mandes, Mateusz Dymidziuk, Dagmara Bryzek, Adrianna Izydorczyk, Zuzanna Galewicz i Marta Bryła. Reżyserem i scenarzystą tego romansu jest Dawid Gral.

W oficjalnym opisie dystrybutora NEXT FILM możemy przeczytać:

Pokolenie Ikea to opowieść o randkowaniu, seksie, ale i miłości. Sceny erotyczne nie są w nim wyłącznie ozdobnikami – twórcy mówią o seksualności i życiu współczesnych młodych dorosłych z odwagą i szczerością. Pokolenie Ikea to niezwykle zabawny, pełen emocji i zaskakujący film, który zabierze widzów w podróż przez nieznane, pełne sprzeczności tereny współczesnej młodości. Pokazuje świat, w którym żyjemy, bezpruderyjnie i z perspektywy, w której nie zabraknie ironicznego humoru i ciętego komentarza doskonale znanego fanom książki i bloga Pokolenie Ikea autorstwa Piotra C.

W sieci pojawił się nowy zwiastun filmu Pokolenie Ikea, który będzie mieć premierę w kinach 3 marca 2023 roku. Zobaczcie poniżej.

Pokolenie Ikea – zwiastun

Pokolenie Ikea - zdjęcia

Pokolenie Ikea

Pokolenie Ikea – fabuła

Piotr Czarny to czarujący trzydziestokilkuletni prawnik. Ciągle goni za adrenaliną, kobietami i imprezami. Za cel postawił sobie zapełnienie spisu kochanek imionami na każdą literę alfabetu. Jego plan staje pod znakiem zapytania, gdy koleżanka z pracy, Olga – jedyna kobieta, z którą jest zupełnie szczery i z którą nie sypia – stawia mu ultimatum.

Podążając za cynicznym i hedonistycznym bohaterem, wnikamy w świat przygodnego seksu, szybkich randek i jednonocnych romansów serwowanych nam przez aplikacje internetowe. Film w bezpruderyjny sposób portretuje ludzi, których łatwy dostęp do dóbr nauczył, że wszystko można tanio i bezrefleksyjnie zastąpić – komputer, meble, mieszkanie, a nawet związek.