Połączeni - premiera animowanego filmu Sony opóźniona

Sony Pictures

Połączeni to kolejny film, który nie trafi do kin jesienią 2020 roku. Podzielił zatem los Wonder Woman 1984, Greenland i Candyman. Przesunięcie premiery jest spowodowane słabymi wynikami finansowymi (szczególnie w miastach Nowy Jork i Los Angeles) filmów TENET i Mulan. Studio nie chce ryzykować klapy finansowej. Sony nie podało nowej daty premiery Połączonych, którzy mieli wejść do kin 23 października. Najprawdopodobniej zadebiutują pod koniec 2020 roku.

Połączeni skupiają się na Katie Mitchell, która lada moment ma wyruszyć na studia. Wcześniej jednak musi przetrwać... wypad na wycieczkę z rodzicami i bratem. Ojciec (Rick) nie potrafi pogodzić się z utratą dobrych kontaktów z ukochaną córką, stara się więc wzbudzić w niej stare emocje. Sytuacja rozpędza się, gdy podczas podróży bohaterów rozpoczyna się powstanie... robotów. Rodzina Mitchellów zostanie wystawiona na próbę i będzie musiała walczyć nie tylko o swoją miłość, ale również o cały świat.

Animację wyreżyserował i napisał do niej scenariusz Michael Rianda przy współpracy z Jeffem Rowem. Producentami filmu są Phil Lord i Christopher Miller (Spider-Man Uniwersum, LEGO Przygoda).

Poniżej możecie obejrzeć zwiastuny Połączonych - pierwszy jest z polskim dubbingiem, a drugi jest w wersji oryginalnej i nieco dłuższej.