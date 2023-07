Policzkowanie ze swoją grą wideo. Zapowiedziano grę Power Slap od federacji UFC

UFC

Zapomnijcie o kolejnej odsłonie serii UFC. Nadchodzi nowy król bijatyk! Federacja, która stoi za jedną z najlepszych bijatyk zapowiedziała swój nowy projekt. To gra o stosunkowo młodym sporcie(?) o nazwie Power Slap. Informację o nadchodzącym tytule potwierdził Dana White, prezydent federacji UFC.

Szczegóły projektu stanowią niewiadomą. Nie znamy także studia, które rozwija projekt, ani też nie jest znany wydawca. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że EA Sports stworzyło wszystkie gry UFC od 2014 roku, możliwe jest, że federacja będzie kontynuować swoje partnerstwo z "Elektronikami" przy produkcji gry Power Slap.

Power Slap - gra o slap fightingu

Slap fighting to stosunkowo nowy sport (jeśli można go tak nazwać), w którym dwóch zawodników na zmianę zadaje sobie mocne policzkowe. Jeśli po trzech rundach żaden z zawodników nie zostanie znokautowany, to decyzję o zwycięstwie w pojedynku na "liście" podejmuje sędzia. Sędzia ocenia walkę na podstawie skuteczności uderzeń, czasu odzyskania przez zawodnika równowagi oraz reakcji na uderzenia.

Mimo że Power Slap jest oficjalnie licencjonowany przez Nevada State Athletic Commission, różni neurobiolodzy, sportowcy, a nawet kongresmeni sprzeciwili się idei slap fightingu. Wielu uważa ten sport za ogromne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa zawodników ze względu na silny wpływ uderzeń na mózg. W przeciwieństwie do innych sportów walki, takich jak MMA czy boks, zawodnicy w slap fightingu nie mogą się bronić przed uderzeniami.