Polityka jednak hitem? Wiemy, ile zarobił film

źródło: materiały prasowe

O filmie Polityka głośno było od samego początku. Przypomnimy, że jest to film Patryka Vegi który - jak sam tytuł wskazuje - przygląda się polskiej polityce. Według reżysera film pokazuje bezlitosną prawdę o tym, co dzieje się w świecie polityki, gdy kamery są wyłączone. W gwiazdorskiej obsadzie są między innymi Daniel Olbrychski, Iwona Bielska, Andrzej Grabowski, Janusz Chabior, Ewa Kasprzyk, Tomasz Oswiecinski, Antoni Królikowski i Maciej Stuhr. Miało być mocno i kontrowersyjnie, skończyło się na... przeprosinach. Dodajmy, że mówiło się o dużych spadkach frekwencji w kinie i szybko spadającym zainteresowaniu po premierze. Okazało się jednak, że Polityka to kolejny kasowy sukces Vegi - film zarobił dużo więcej niż choćby Kobiety mafii 2.

W kinach w Polsce obejrzało go 1,89 mln widzów (warto pamiętać, że dużą promocję zapewniły mu ujawniane przez reżysera fragmenty z postaciami przypominającymi czołowych polityków, głównie z obozu rządzącego). W sprawozdaniu spółki Love Vega podano, że Politykę sfinansowano z wpłat inwestorów zewnętrznych w wysokości 8,79 mln zł. Realizacja filmu kosztowała 7,41 mln zł, z czego 3,7 mln zł pochodziło od inwestorów (nie wskazano, na co przeznaczono pozostałe środki od nich). W sumie Polityka przyniosła 13,85 mln zł przychodów, z czego na inwestorów przypadło 6,92 mln zł.

W lutym 2021 roku czeka nas premiera kolejnego filmu Vegi.