Polsat Box Go - serialowa wiosna w platformie. Nowa Krew, Zdrada i inne

fot. Polsat

Reklama

Polsat Box Go rozkręca się, szykując na wiosnę premiery czterech seriali. Wszystkie nowości będą dostępne w pakiecie Polsat Box Go Premium, w którym można je oglądać bez reklam. Platformę można używać na komputerze, telewizorze, smartfonie czy tablecie.

Polsat Box Go - nowości serialowe

Już 9 lutego można będzie oglądać 2. sezon dobrze odebranej produkcji Sługa narodu. Jest to projekt oparty na ukraińskim formacie, w którym główną rolę grał Wołodymyr Zełeński zanim został prezydentem.

W polskiej wersji fabuła skupia się na Ignacym Koniecznym (Marcin Hycnar), który w wyniku politycznych intryg zostaje prezydentem. W nowych odcinkach Ignacy będzie konsekwentnie prowadził walkę z korupcją i oligarchami. Sytuacja skomplikuje się, gdy prezydent stanie w obliczu przymierza z wrogami, a jego zwolennicy pokażą inną niż dotąd twarz.

Reżyseria oraz adaptacja scenariusza: Okił Khamidov i Maciej Bieliński. W roli głównej Marcin Hycnar, któremu towarzyszą m.in.: Danuta Stenka, Krzysztof Dracz, Sławomir Orzechowski, Dorota Kolak i Magdalena Popławska.

Cały pierwszy sezon serialu jest dostępny w pakietach Polsat Box Go Premium i Polsat Box Go Start.

fot. Polsat

Krew - 2. sezon w kwietniu

Kontynuacja serialu kryminalnego Krew również tej wiosny. Historia tym razem rozgrywa się 5 lat po aresztowaniu Jerzego.

Nowy sezon zaczyna się jego wyjściem z więzienia. Starsza siostra Laury, Alicja, ma wypadek. Auto, które prowadzi, wpada do rzeki, a ona sama ledwo uchodzi z życiem. W bagażniku samochodu policja znajduje ciało. Przykładna matka i żona, która walczy z chorobą, ukrywa – jak się okazuje – mroczne tajemnice, które powoli wychodzą na jaw.

Serial w reżyserii Marcina Ziębińskiego to pełen rodzinnych kłamstw i sekretów thriller psychologiczny. W obsadzie: Katarzyna Z. Michalska, Ireneusz Czop, Maciej Musiałowski, Piotr Trojan, Vanessa Aleksander, Piotr Głowacki, Olaf Lubaszenko, Monika Krzywkowska, Kamil Kula, Hubert Miłkowski, Izabela Dąbrowska.

Cały pierwszy sezon serialu jest dostępny w pakiecie Polsat Box Go Premium.

fot. Polsat

Teściowie - 2. sezon w maju

Popularni Teściowie również tej wiosny. Rodziny Ledwoniów i Nagórskich czekają ogromne zmiany. Ich dzieci dramatycznie przeżywają nieudany ślub. Życie – jak wiemy – nie znosi próżni, więc Lucek i Andżela zaczynają układać sobie życie na nowo. Dzieje się też u rodziców – ciągną się za nimi stare kłopoty, które przyciągają nowe. Serial to pełna humoru historia, która w krzywym zwierciadle odbija współczesne obyczaje i różnice pokoleniowe.

Autorem scenariusza jest Krzysztof Jaroszyński, reżyserem i operatorem obrazu – Grzegorz Kuczeriszka. W rolach młodej pary Julia Wieniawa i Ignacy Liss, tytułowych teściów grają: Joanna Kurowska, Cezary Pazura, Jolanta Fraszyńska i Cezary Kosiński.

Cały pierwszy sezon serialu jest dostępny w pakietach Polsat Box Go Premium i Polsat Box Go Start.

fot. Polsat

Zdrada - premiera w czerwcu

A to nowy serial oparty na zagranicznym formacie w ofercie Polsat Box Go. O czym jest Zdrada? Julia jest introwertyczną i docenianą fotografką, żoną ambitnego i żądnego sukcesu prokuratora Patryka. Kiedy podczas wernisażu wychodzi zaczerpnąć świeżego powietrza i odpocząć od tłumu, nieoczekiwanie poznaje Pawła. Tych dwoje nie jest w stanie oprzeć się chemii i gwałtownemu uczuciu. To, z czego nie zdają sobie sprawy, to istniejące między nimi zależności i powiązania.

Zdrada to thriller psychologiczny, remake znakomicie przyjętego przez krytyków i widzów holenderskiego serialu Overspel.

Za reżyserię odpowiada Makary Janowski. Autorem zdjęć jest Paweł Figurski. W rolach głównych: Anna Kaczmarczyk, Marieta Żukowska, Dawid Ogrodnik, Paweł Małaszyński i Piotr Polk. W pozostałych rolach: Grażyna Szapołowska, Mikołaj Krawczyk, Olga Sarzyńska, Dobromir Dymecki, Przemysław Bluszcz, Bartłomiej Firlet i Juliusz Chrząstowski.

Nowość trafi do pakietu Polsat Box Go Premium. Wszystkie prezentowane tytuły zostały wyprodukowane na zlecenie Telewizji Polsat.