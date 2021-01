Polski rząd przedłuża obostrzenia. W najbliższym czasie nie wybierzemy się do kin

Sarajevo Film Festival

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że obostrzenia mające na celu wyhamowanie pandemii koronawirusa, które miały obowiązywać do 17 stycznia będą w mocy jeszcze kolejne dwa tygodnie, mianowicie do 31 stycznia. To oznacza, że do końca miesiąca wszystkie placówki kulturalne, w tym kina i teatry pozostaną zamknięte. Jedynym wyjątkiem wśród obostrzeń są klasy 1-3, ponieważ dzieci powrócą do szkół już 18 stycznia.

Minister Niedzielski nie ujawnił, kiedy możemy spodziewać się znoszenia obostrzeń, mających na celu przeciwdziałać pandemii koronawirusa.

Warto zaznaczyć, że 22 stycznia w polskich kinach miał pojawić się film Wonder Woman 1984. Jednak data premiery została zmieniona na 12 lutego. Pozostaje czekać na nowe informacje w sprawie całej sytuacji.