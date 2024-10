TEJ postaci zabrakło w Strażnikach Galaktyki. Marvel nie miał do niej praw

fot. Marvel Studios

Fani produkcji superbohaterskich na pewno dobrze wiedzą, że James Gunn to reżyser o specyficznym poczuciu humoru, który lubi opierać swoje filmy na dziwacznych, nietuzinkowych postaciach. Z tego zasłynęli Strażnicy Galaktyki, którzy pomogli reżyserowi wybić się w Hollywood. Fani jednak od lat zastanawiali się, dlaczego w tej serii nie pojawił się Bug. To komiksowa postać kosmicznego robaka, który nawet aktualnie jest częścią drużyny Strażników Galaktyki. James Gunn w przeszłości przyznał, że w oryginalnej wersji scenariusza Bug się pojawiał i miał zginąć w więzieniu, ale uznał to za głupie. Dodał również, że skład Strażników oparł na swojej osobistej sympatii do poszczególnych członków.

fot. Marvel Comics

TEJ postaci zabrakło w Strażnikach Galaktyki

Gunna zapytano o to znowu, już po latach, tym razem na portalu Threads. Okazuje się, że nie chodziło tylko o scenariusz lub sympatie reżysera, ale też prawa do postaci, których Marvel Studios wówczas nie posiadało.

FAN: Dlaczego nie uwzględniłeś Buga w Strażnikach Galaktyki? JAMES GUNN: Bo Marvel nie miał do niego praw.