Powstaje komiksowa adaptacja jednego z wiedźmińskich opowiadań. Premiera jeszcze w tym roku

fot. Dark Horse Comics

Reklama

Dark Horse Comics poinformowało o komiksowej adaptacji kolejnej z przygód Geralta z Rivii. The Witcher: Edge of the World to adaptacja jednego z opowiadań Andrzeja Sapkowskiego o polskim tytule Kraniec świata, które opowiada o perypetiach Geralta i Jaskra podczas jednego z zadań. Przy tworzeniu adaptacji Dark Horse współpracowało z CD Projekt Red, a zatem twórcami słynnej trylogii gier o łowcy potworów. Scenariusz napisała Magdalena Salik, a za warstwę artystyczną odpowiada Tommaso Bennato, Chris O'Halloran oraz Hassan Otsmane-Elhaou. Okładkę z kolei zaprojektował Kai Carpenter.

The Witcher: Edge of the World swoją premierę będzie mieć 18 grudnia 2024 roku.

The Witcher: Edge of the World - okładka

The Witcher: Edge of the World

The Witcher: Edge of the World - opis fabuły

Praca niełatwo przychodzi Geraltowi, a dla jego kompana w podróży, Jaskra, zastój po drodze nie jest ciekawym tematem do tworzenia ballad i opowieści. Trafiają na kraniec znanego świata, gdzie miejscowi opowiadają historię o potworach i przesądach, które wydają się tylko tym. Zmienia się to w chwili, w której nieznany mężczyzna śledzi Geralta i przekazuje mu wieści o diable, który pustoszy lokalne pola. Pozbądź się bestii, ale pod żadnym pozorem jej nie zabijaj. Tylko jak Geralt ma zapolować na potwora, skoro nie ma czegoś takiego jak diabeł?