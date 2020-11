Powstał telefon z rozwijanym ekranem

Żródło: Oppo

Podczas drugiej edycji targów technologicznych Inno Day firma Oppo postanowiła udowodnić, że zasługuje na łatkę innowatora branży mobilnej. Chińska korporacja stworzyła i zaprezentowała w pełni funkcjonalny prototyp telefonu z elastycznym ekranem. I być może nie byłoby w tym niczego nadzwyczajnego, gdybyśmy mieli do czynienia ze sprzętem pokroju Samsungów z linii Galaxy Fold. Ale Oppo X 2021 to gadżet, w którym zainstalowano rozwijany panel OLED.

Wraz z debiutem tego urządzenia wkraczamy w zupełnie nową erę rozwoju sektora mobilnego. Oppo X 2021 w wyjściowej formie odda nam do dyspozycji 6,7-calową przestrzeń roboczą, a jeśli ta okaże się zbyt mała na nasze bieżące potrzeby – będziemy mogli rozwinąć OLED-a i skorzystać z 7,4-calowego ekranu. Aby stworzyć tak zaawansowane urządzenie, konieczne było opracowanie od podstaw powłoki zabezpieczającej wyświetlacz przed uszkodzeniem oraz mechanizmu odpowiedzialnego za rozwijanie panelu. Na poniższym materiale filmowym można zobaczyć, jak sprzęt prezentuje się w pełnej krasie:

Jak zauważają dziennikarze The Verge, nie jest to pierwsza konstrukcja tego typu zaprezentowana szerokiej publiczności. Już w marcu redaktorzy serwisu mogli z bliska przyjrzeć się prototypowi podobnego urządzenia od firmy TCL. Tamten sprzęt był jednak jedynie modelem koncepcyjnym, pozbawionym działającego wyświetlacza. LG również eksperymentuje z rozsuwanymi telefonami w ramach linii Explorer Project, ale Koreańczycy pokazali wyłącznie krótką animację zapowiadającą taki gadżet, nic ponadto.

Zespół Oppo poczynił z kolei pierwszy ważny krok na drodze do wypuszczenia X 2021 na rynek. Podczas targów Inno Day wystawiono na widok publiczny funkcjonalne urządzenie z działającym wyświetlaczem:

Pojawienie się Oppo X 2021 to sygnał zmian, jakie w najbliższych miesiącach czekają branżę mobilną. Po składanych telefonach nadejdzie era urządzeń z rozsuwanymi wyświetlaczami. Skoro już trzy firmy ujawniły projekty urządzeń tego typu, tylko kwestią czasu pozostaje to, kiedy trafią do powszechnej dystrybucji. A czy przyjmą się na szeroką skalę? To w dużej mierze będzie zależało od tego, ile przyjdzie nam za nie zapłacić.