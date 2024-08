Powstanie film biograficzny o Britney Spears. Pierwsze informacje

fot. imdb.com

Universal Pictures zakupiło prawa do książki Britney Spears pod tytułem Kobieta, którą jestem, czyli autobiografia słynnej piosenkarki. Studio chce zrobić z tego film biograficzny, który miałby być wyreżyserowany przez Jona M. Chu (Bajecznie bogaci Azjaci, Wicked, Step Up 3, In The Heights).

Na razie nie ma określonej aktorki do roli Britney Spears. Casting będzie otwarty dla wszystkich, więc mogą wziąć udział znane osoby, jak i debiutujące aktorki.

Książka porusza kwestie jej dojścia do sławy, osiągnięcia sukcesów, ale też kwestie kurateli ojca nad jej majątkiem aż do osiągnięcia przez artystkę pełnej wolności, którą osiągnęła dopiero w listopadzie 2021 roku.

Autobiografia wokalistki osiągnęła duży sukces i znakomicie sprzedała się na całym świecie. W samych Stanach Zjednoczonych nawet pobito rekord w kwestii audiobooka, który był najszybciej sprzedającym się wydawnictwem w historii Simon & Schuster. Audiobook stał się też najpopularniejszym w całym 2023 roku w USA. To był wyczyn z uwagi na premierę pod koniec października.

Na ten moment więcej informacji o filmie nie ujawniono, bo reżyser musi najpierw opracować wizję tego, jak chce opowiedzieć tę historię.