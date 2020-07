Prankowy program Netflixa z Chrisem D'Elią został skasowany. Powodem zarzuty wobec komika

fot. materiały prasowe

Netflix zrezygnował z nadchodzącego programu prankowego z udziałem komika Chrisa D'Elii. Jest to odpowiedź na zarzuty nieodpowiedniego zachowania wobec nieletnich osób, o które został oskarżony gwiazdor. Według Los Angeles Times w programie D'Elia miał wystąpić wraz z innym komikiem, Bryanem Callenem, a produkcja miała się skupić na ich skłonności do praktycznych żartów. Jednak program został anulowany jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć do projektu.

Dla przypomnienia amerykański komik i aktor został niedawno oskarżony o nadużycia seksualne wobec nieletnich dziewcząt. Wiele osób (część z nich miała po 16 lat) wspomina o nieodpowiednich wiadomościach i namawianiu do przesyłania nagich zdjęć. D'Elia w oficjalnym oświadczeniu kategorycznie zaprzeczył wspomnianym oskarżeniom, twierdząc, że nigdy świadomie nie zachowywał się nieodpowiednio wobec nieletnich osób.