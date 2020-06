The Expanse - Cas Anvar oskarżony o molestowanie seksualne. Prowadzone jest śledztwo

Wszystko zaczęło się od wpisu na Twitterze użytkowniczki o nicku @Lorie_o. Według jej relacji, Cas Anvar miał dopuścić się napastowania seksualnego dwóch jej przyjaciółek. Jedna z nich skomentowała wpis, potwierdzając, że została wykorzystana przez aktora The Expanse. Sprawa nabrała rozpędu w ciągu ostatnich kilku dni. Pojawiły się kolejne wpisy na Twitterze, a jedna z kobiet opublikowała fragmenty niestosownej korespondencji z aktorem.

Jedna z użytkowniczek Twittera napisała, że Anvar "zmusił ją do przyjścia do swojego hotelu, kiedy miała 17 lat, upił ją alkoholem i próbował przekonać do zdjęcia ubrań". Żadne z tych zdarzeń nie miało miejsca podczas pracy aktora nad serialem Syfy, przejętym później przez Amazon Prime Video.

Latest news from our studio. They are taking the recent allegations very seriously, and have hired an independent third party investigator. Everyone is fully committed to the truth here. But they need a little time to do their work. Updates as I have them.

— James S.A. Corey (@JamesSACorey) June 26, 2020