Prawda jest na wyciągnięcie ręki?

art: DALL-E 3

Reklama

Departament Obrony prosi obecnych i byłych pracowników agencji rządowych, personel wojskowy lub podwykonawców o zgłaszanie na stronie internetowej All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) wszelkiej wiedzy na temat oficjalnych projektów rządowych obejmujących UAP lub inną aktywność istot pozaziemskich. UAP to skrót do unidentified anomalous phenomenon – niezidentyfikowane zjawiska anomalne, co jest nowym, szerszym określeniem na zjawiska wcześniej określane jako UFO, czyli unidentified flying objects, u nas tłumaczone także jako niezidentyfikowane obiekty latające – NOL. Pentagon uruchomił witrynę AARO we wrześniu, ale funkcjonalność raportowania była dotychczas niedostępna.

art: DALL-E 3

W Halloween dyrektor AARO Sean Kirkpatrick zorganizował konferencję prasową bez udziału kamer, na której ogłosił, że AARO jest gotowe do przyjmowania raportów z pierwszej ręki na temat aktywności UAP i programów z nimi powiązanych od personelu rządowego. Raportować można poprzez nową stronę internetową AARO.

Wygląda na to, że w dziale kontaktów publicznych mamy ludzi z poczuciem humoru, skoro breifing prasowy związany z UAP zorganizowali w Halloween. Dzisiaj, zgodnie z sekcją 1673 ustawy o autoryzacji obrony narodowej na rok fiskalny 2023, AARO uruchomiło drugą fazę naszego bezpiecznego mechanizmu raportowania na stronie aaro.mil

Dyrektor AARO powiedział, że szukają wyłącznie wiedzy z pierwszej ręki. Podkreślił również, że nie jest to platforma dla sygnalistów i nie należy przekazywać informacji niejawnych. Formularz online jest przyjazny dla użytkownika, prowadząc informatora przez proces i sprawdzając wymagania kwalifikacyjne. Personel ręcznie będzie rozpatrywał zgłoszenia i w razie potrzeby kontaktował się z respondentami. Dane osobowe pozostaną poufne i będą widoczne tylko dla pracowników AARO.

Kirkpatrick podkreślił, że formularz jest przeznaczony wyłącznie dla personelu rządowego posiadającego bezpośrednią wiedzę na temat domniemanych programów związanych z UAP, ale przyznał, że wielu cywilów może być zainteresowanych zgłaszaniem własnych bezpośrednich doświadczeń związanych z tzw. UFO. W kolejnej fazie projektu AARO może wdrożyć taką funkcjonalność.

„Rozumiemy, że członkowie społeczeństwa są również zainteresowani zgłaszaniem obserwacji UAP do AARO" – powiedział Kirkpatrick. "Badamy metody, w jaki sposób społeczeństwo może to zrobić w nadchodzącej trzeciej fazie bezpiecznego mechanizmu raportowania, ale dzisiaj nie mam jeszcze nic konkretnego do ogłoszenia na ten temat”.

Celem formularza sprawozdawczego jest skompilowanie historycznego zapisu rzekomych amerykańskich programów związanych z UAP i/lub obcymi sięgających 1945 roku. Do czerwca 2024 roku AARO przekaże ten raport Kongresowi. Nie jest pewne czy zebrane w ten sposób informacje kiedykolwiek dotrą do opinii publicznej.

Chociaż formularz na stronie internetowej nie gromadzi informacji niejawnych, AARO jest upoważnione do przyjmowania tajnych informacji podczas kolejnych wywiadów z respondentami.

art: DALL-E 3

Zgodnie z prawem, AARO może otrzymywać wszystkie informacje związane z UAP, w tym wszelkie niejawne informacje dotyczące bezpieczeństwa narodowego obejmujące wywiad wojskowy lub działania związane z wywiadem na wszystkich poziomach klasyfikacji, niezależnie od wszelkich restrykcyjnych kontroli dostępu, specjalnych programów dostępu lub programów dostępu do przedziałów.

Administracja Bidena utworzyła AARO w lipcu 2022 roku w celu zgromadzenia doniesień o UFO sprzed dziesięcioleci. Powstało ono z konieczności po tym, jak Kongres rozpoczął badanie tego tematu i odkrył raport Departamentu Obrony na temat aktywności UAP w 2021 roku. Następnie ponad 400 pilotów marynarki wojennej zgłosiło się z relacjami z pierwszej ręki na temat doświadczeń z UFO. Strona internetowa AARO ma na celu skatalogowanie tych oraz innych raportów.