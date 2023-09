UFO - zwłoki kosmitów (!?) pokazane w meksykańskim Kongresie. Te ciała "nie należą do gatunku ludzkiego"

Henry Romero/REUTERS

Reklama

W meksykańskim Kongresie doszło dziś do wydarzenia - dosłownie i w przenośni - nie z tej ziemi. W spotkaniu z parlamentarzystami wzięli udział m.in. słynny w Ameryce Łacińskiej dziennikarz i ufolog Jaime Maussan oraz Ryan Graves, dyrektor Americans for Safe Aerospace oraz były pilot Marynarki Wojennej USA. Pierwszy z nich, zeznając pod przysięgą, przedstawił aktualny stan badań nad zjawiskami o potencjalnie pozaziemskim pochodzeniu, by później zaprezentować zmumifikowane ciała, mające być... zwłokami kosmitów.

Maussan potwierdził, że rzeczone zwłoki zostały przebadane na Autonomicznym Narodowym Uniwersytecie Meksyku (UNAM), gdzie przy pomocy metody datowania radiowęglowego ustalono ich wiek na ok. 1000 lat. Później zajmujący się UFO dziennikarz rzucił nowe, szokujące światło na zaprezentowane w trakcie wystąpienia znalezisko:

Okazy te nie są częścią naszej ziemskiej ewolucji. Nie są to istoty odzyskane z katastrofy UFO. Zostały znalezione w kopalniach okrzemek, a następnie skamieniały. (...) Czy są kosmitami, czy nie, nie wiemy, ale byli inteligentni i żyli z nami. Powinni napisać historię na nowo.

https://twitter.com/adapteddotsite/status/1701836739059605987

https://twitter.com/travelersachin/status/1701816890463773113

https://twitter.com/KageSpatz/status/1701881428965986388

Dziennik El Pais zauważa, że DNA zaprezentowanych w Meksyku istot w aż 30% różni się od ludzkiego DNA - ma to być przesądzającym dowodem na pozaziemskie pochodzenie zwłok. Zmarli mają w dodatku trójpalczaste dłonie i stopy, nie posiadają uzębienia, a sposób ich widzenia kojarzy się bardziej z ptakami. Jakby tego było mało, jedno z ciał ma mieć w środku "jaja", natomiast oba posiadać implanty z rzadkich metali.

Czy ludzkość w końcu znalazła dowód na to, że we wszechświecie nie jesteśmy sami? Cóż, do całej sprawy musimy na razie podchodzić z dystansem. Maussan już w 2018 roku pokazywał światu odnalezione w Peru mumie, które cechowało posiadanie trzech palców i wydłużonych czaszek. Koniec końców okazało się, że zwłoki należały do ludzkich dzieci.