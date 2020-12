Premiera Cyberpunk 2077 tak ważna, jak nowe Gwiezdne Wojny? Ten wynik robi ogromne wrażenie

CD Projekt

Cyberpunk 2077 to bez wątpienia jedna z najgłośniejszych premier ostatnich lat, a studio CD Projekt RED doskonale wiedziało, jak sprawić, by o ich produkcji mówili wszyscy. Wystarczy tylko przypomnieć ogromną niespodziankę, jaką było wystąpienie Keanu Reevesa na targach E3 podczas premiery nowego zwiastuna. Taki marketing przynosi oczekiwane efekty, a najlepszym na to dowodem jest zasięg dyskusji o grze, który w ostatnich dniach przekroczył… 1,1 miliarda odbiorców.

Informację tę przekazał Michał Sadowski z Brand24 we wpisie na Facebooku. Dodał on przy tym, że do tej pory takie rezultaty osiągały tylko największe światowe wydarzenia, jak misje SpaceX czy premiery kolejnych odsłon Gwiezdnych Wojen.

Dyskusje te przekładają się też na sprzedaż i wyniki finansowe. Na Steamie grę sprawdziło już milion odbiorców, a twórcy informują, że już przed premierą Cyberpunk 2077 zamówiło osiem milionów osób.

https://twitter.com/CDPROJEKTRED_IR/status/1336941257965375489

Cyberpunk 2077 jest dostępny na PC, Google Stadia i konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One od 10 grudnia 2020 roku.