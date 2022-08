Prequel serialu Outlander rusza do przodu. Znamy oficjalny tytuł i pierwsze informacje o fabule

Starz

Starz potwierdza rozpoczęcie prac nad nowym projektem. Prequel serialu Outlander, o którym informowano już w lutym, będzie nazywać się Outlander: Blood of My Blood. Tym razem twórcy serialu przedstawią historię miłości pomiędzy rodzicami Jamiego Frasera. Autorka powieści, na której oparty jest serial Outlander - Diana Gabaldon, będzie pełniła funkcję producenta konsultacyjnego. Matthew B. Roberts - producent wykonawczy Outlandera, zajmie się napisaniem scenariusza oraz produkcją wykonawczą prequela. Ronald D. Moore to kolejny producent wykonawczy współpracujący z Maril Davis pod szyldem Tall Ship Productions.

Prequel Outlander - zapowiedź Starz

W sprawie przygotowań serialu głos zabrała Kathryn Busby, prezes ds. programów oryginalnych stacji Starz:

Outlander to porywający serial, który z sezonu na sezon podbija serca fanów na całym świecie. Jesteśmy podekscytowani możliwością obrania z powrotem warstw tego tętniącego życiem świata, aby przybliżyć naszym widzom genezę tego, od czego wszystko się zaczęło. Matthew, Maril i Ronald będą nadal wnosić swoją doskonałą wizję i kreatywność do tej nowej iteracji, a my nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, co będzie dalej.

Trwają prace nad siódmym sezonem Outlandera. Będzie się on składał z 16 odcinków. Sezon ten oparto o książkę An Echo in the Bone.