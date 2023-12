Presence - pierwsze zdjęcie z nowego filmu Stevena Soderbergha. Thriller był kręcony w tajemnicy

fot. Claudette Barius - © Fingerprint Releasing, All Rights Reserved // Steven Soderbergh na planie Logan Lucky

Presence to nowy film w reżyserii Stevena Soderbergha, który będzie mieć premierę w styczniu 2024 roku podczas festiwalu Sundance Film. Według krótkiego opisu thriller opowiada o rodzinie, która przeprowadza się do domu na przedmieściach i jest przekonana, że nie jest w nim sama. Scenariusz napisał David Koepp, z którym reżyser współpracował przy filmie Kimi. Za produkcje odpowiadają Julie M. Anderson i Ken Meyer.

Serwis The Playlist podzielił się kilkoma dodatkowymi informacjami na temat tej produkcji. Film ma być czymś w rodzaju historii o duchach. Ponadto został nakręcony tego lata w tajemnicy w ramach zwolnienia dla niezależnych filmów w czasie strajków w Hollywood. Choć prace nad nim trwały zaledwie 6 miesięcy to nie został nakręcony iPhonem, jak to było przy Niepoczytalnej z 2018 r.

W głównych rolach Presence występują Lucy Liu, Chris Sullivan, Julia Fox, Eddy Maday i West Mulholland. Zaprezentowano pierwsze zdjęcie z filmu, na którym na pierwszym planie znajduje się Callina Liang, znana z produkcji takich, jak Tell Me Everything oraz Fundacja. Zobaczcie poniżej.

fot. materiały prasowe

Dla Stevena Soderbergha jest to kolejny projekt, nad którym pracował w 2023 roku. Premierę w tym roku miał Magic Mike: Ostatni taniec oraz miniseriale Command Z i Full Circle.