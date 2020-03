Project Maverick - nowa gra w uniwersum Star Wars? Tajemniczy wyciek w PlayStation Store

Project Maverick - taki tytuł pojawił się we wpisie profilu PlayStation Releases na Twitterze, który informuje o nowych pozycjach w PlayStation Store, czasami nawet przed ich publicznym ujawnieniem. Z taką sytuacją mamy do czynienia również teraz, bo nikt wcześniej o takiej grze nie wspominał. Tytuł i opublikowana grafika z X-Wingami wydają się sugerować, że będzie to produkcja skupiająca się na starciach pojazdów w przestrzeni kosmicznej.

Na ten moment nie wiemy nic więcej. Możliwe jednak, że na szczegóły nie będziemy musieli czekać zbyt długo. Przy ostatnim wycieku tego typu, gdzie przedwcześnie ujawniono remake Resident Evil 3, potwierdzenie pojawiło się po zaledwie kilku dniach. Niewykluczone, że podobnie będzie tym razem - twórcy nie mają już czego trzymać w tajemnicy, a internauci prześcigają się w teoriach odnośnie tego, czym Project Maverick może być. Niektórzy spekulują, że może być to powrót marki Rogue Squadron, inni stawiają na dodatek do Star Wars Jedi: Upadły zakon, jednak to wydaje się mało prawdopodobne.