Projekt: Monster - reżyser filmu potwierdza pochodzenie potwora z produkcji

materiały prasowe

Projekt: Monster to film science fiction z 2008 roku zrealizowany w konwencji found footage. Obraz opowiada o grupie przyjaciół, którzy muszą przeżyć w Nowym Jorku, gdy miasto zostaje zaatakowane przez gigantycznego potwora.

Samo pochodzenie monstrum, które można zobaczyć w produkcji, było cały czas trzymane w tajemnicy. Reżyser filmu, Matt Reeves, w rozmowie z SyFy potwierdził to, czego od dawna domyślali się fani. Potwór, który pojawia się w produkcji to obcy. Zresztą w scenie na diabelskim młynie widać w tle meteor lecący ku Ziemi. To właśnie w nim znajduje się nasz kosmita.

Paramount Pictures

Projekt: Monster - natura potwora

Co ciekawe Reeves wytłumaczył również motywy działania potwora. Stwierdził, że monstrum z filmu to tak naprawdę dziecko, które przeżywa lęk przed separacją i szuka swojej matki. Jest przerażone, dlatego szerzy chaos w mieście.