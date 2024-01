Projektory Xgimi chcą być elementami wystroju wnętrz

fot. XGIMI

Na tegorocznych targach CES wystawcy po raz kolejny próbowali pokazać, że projektory kina domowego mogą zapewnić najwyższej jakości wrażenia podczas oglądania, jednocześnie lepiej komponując się z wystrojem wnętrz w porównaniu z coraz większymi telewizorami.

IMAX, ulubiony format kina Christophera Nolana, znany jest ze specjalnie budowanych kin z ogromnymi ekranami. Xgimi chciało odtworzyć to doświadczenie w rozmiarze projekcji do 200 cali za pomocą Horizon Max. Projektor 4K uzyskał certyfikat IMAX dzięki technologii laserowej Dual Light 2.0, łączącej lasery ze światłem fosforowym w celu zwiększenia klarowności obrazu i osiągnięcia bezprecedensowej jasności 3100 ISO lumenów. Certyfikat ten może również wskazywać, że urządzenie jest skalibrowane do filmów w formacie IMAX dostępnych w serwisach streamingowych, takich jak Disney+, lub na płytach Blu-ray zawierających sceny w formacie IMAX.

Projektor Aladdin 2.0, czyli drugi nowy produkt marki Xgimi, jak sama nazwa sugeruje, jest też lampą sufitową. A także głośnikiem. Alladin 2.0 wyświetla obraz o maksymalnej przekątnej 100 cali i z łatwością wkomponuje się w każde wnętrze. Podłączanie urządzeń zewnętrznych do projektora montowanego na suficie może być trudne, dlatego Aladdin 2.0 zawiera zasilaną przez USB stację dokującą HDMI do bezprzewodowego przesyłania sygnałów do jednostki głównej. Bezprzewodowe rozwiązanie ogranicza jakość obrazu do rozdzielczości 1080p, ale ten projektor przedkłada estetykę nad wydajność.

Nie podano jeszcze przewidywanych cen projektorów Aladdin 2.0 i Horizon Max, nie znamy też dat premier nowych sprzętów Xgimi. Prawdopodobnie jednak projektor IMAX będzie kosztował około 3000 $ i w tym roku powinien trafić na rynek. Nie wiadomo także czy urządzenia będą wyposażone w Android TV czy w nowe Google TV.

Również LG zaprezentowało na targach CES projektor zaprojektowany tak, aby wtapiał się w otoczenie. CineBeam Qube 4K jest łatwiejszy w konfiguracji i dostępie niż Aladdin 2.0. Projektor 4K od LG jest zamknięty w niewielkiej obudowie w stylu retro i może uchodzić za dzieło sztuki, a także obsługuje kilka formatów przesyłania strumieniowego.

