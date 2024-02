Promocje i prezenty na 5. urodziny sklepu huawei.pl

fot. Huawei

Dodatkowo do niektórych z produktów objętych urodzinową promocją, nabywcy otrzymają prezent lub będą mogli dobrać w zestawie akcesoria w obniżonych cenach. Na tym jednak nie koniec niespodzianek! W tym okresie rozszerzenie gwarancji o rok kosztuje 50% mniej, a w każdy weekend na stronie huawei.pl będą pojawiać się specjalne zniżki na wybrane produkty, aktywne jedynie przez kilkadziesiąt godzin.

Huawei.pl to stale rozwijający się sklep internetowy, oferujący swoim klientom wyjątkowe korzyści takie jak: darmowa dostawa od 200 zł, do 20 rat RRSO 0%, 50 zł rabatu na wybrane produkty dla nowych subskrybentów, punkty lojalnościowe, konkursy i ekskluzywne promocje.

Laptopy w obniżonych cenach

Z okazji 5. urodzin sklepu huawei.pl aż 15 produktów można upolować na okazyjnych warunkach. Szczególną uwagę zwracają promocje na laptopy, z nowym 14-calowym HUAWEI MateBook D 14 2024 na czele. Ten przenośny komputer wyposażony w procesor Intel i5, 16 GB pamięci RAM oraz dysk 512 GB będzie do kupienia za jedyne 2999 zł, czyli aż o 600 zł taniej w porównaniu do rekomendowanej ceny detalicznej (3599 zł). Nabywcy otrzymają do niego etui gratis, a w zestawie mogą dobrać taniej mysz HUAWEI Bluetooth za 49 zł oraz słuchawki douszne HUAWEI FreeBuds SE 2 za 159 zł.

Dla osób poszukujących większego laptopa, który sprawdzi się jako wszechstronny sprzęt dla całej rodziny, przygotowano atrakcyjną ofertę na 16-calowego HUAWEI MateBook D 16 2024. W wersji z procesorem Intel i5, 8 GB pamięci RAM oraz dyskiem 512 GB utrzymano cenę premierową, wynoszącą 2799 zł, która jest równocześnie najniższą ceną z ostatnich 30 dni. Natomiast najmocniejszą wersję z procesorem Intel i9, 16 GB pamięci RAM oraz dyskiem 1 TB przeceniono na 4999 zł, czyli aż o 400 zł w stosunku do najniższej ceny z ostatnich 30 dni (5399 zł) i 700 zł w stosunku do rekomendowanej ceny detalicznej (5699 zł). Obie wersje są dostępne wyłącznie na huawei.pl i można do nich dokupić taniej mysz HUAWEI Bluetooth za 49 zł oraz słuchawki douszne HUAWEI FreeBuds SE 2 za 159 zł.

Tablety na piątkę

Korzystnie można też kupić tablety. Uzdolniony artystycznie HUAWEI MatePad Pro 13.2" z 12 GB RAM oraz pamięcią 256 GB kosztuje teraz 4199 zł, czyli 300 zł mniej niż wynosiła najniższa cena z ostatnich 30 dni (4499 zł). Producent dorzuca do niego etui oraz ochronę ekranu na 12 miesięcy gratis, a nabywca może dokupić w zestawie bezprzewodową klawiaturę HUAWEI Smart Keyboard za 399 zł (wartość bez zestawu: 869 zł), a także rysik HUAWEI M-Pencil 3. generacji za jedyne 199 zł (wartość bez zestawu: 429 zł).

Natomiast HUAWEI MatePad 11.5 z 6 GB RAM i pamięcią 128 GB kosztuje 1299 zł (najniższa cena z 30 dni: 1199 zł), jednak gratis klient otrzymuje rysik HUAWEI M-Pencil 2. generacji o wartości 499 zł. Do tego można dobrać mysz HUAWEI Bluetooth w promocyjnej cenie za 49 zł oraz euti za 69 zł.

Urodzinowe okazje na smartfon, smartwatch i słuchawki

Z okazji urodzin sklepu obniżono cenę wybitnego fotosmartfonu, czyli HUAWEI P60 Pro z 8 GB RAM, którego cena wynosi teraz 4349 zł po zastosowaniu kuponu dostępnego na stronie produktu (najniższa cena z 30 dni: 4499 zł). Wraz z nim można kupić smartwatch HUAWEI WATCH FIT SE za 299 zł.

O 50 zł mniej zapłacimy także za bestsellerowy HUAWEI Watch Fit 2 w wersji Classic (599 zł zamiast 649 zł, czyli najniższej ceny z 30 dni). Dobrać można do niego wagę HUAWEI Scale 3 Bluetooth za 99 zł. Z okazji urodzin utrzymano także promocyjne ceny na popularne słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i (349 zł) oraz biżuteryjne i niezwykle komfortowe HUAWEI FreeClip (799 zł). W obu przypadkach są to najniższe ceny z ostatnich 30 dni, a do słuchawek można dokupić inteligentną opaskę HUAWEI Band 8 za 199 zł.

Szczegóły i regulamin promocji dostępne są na stronie: https://consumer.huawei.com/pl/offer/#anniversary

Wybrane oferty w urodzinowej promocji Huawei:

Produkt Rekomendowana cena detaliczna Cena promocyjna Najniższa cena z 30 dni Prezent Dodatkowe produkty w promocyjnych cenach HUAWEI MateBook D 14 2024

(Intel i5 / 16 GB RAM / 512 GB) 3599 zł 2999 zł - Etui Mysz HUAWEI Bluetooth za 49 zł Słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 2 za 159 zł HUAWEI MateBook D 16 2024

(Intel i5 / 8 GB RAM / 512 GB SSD) 3299 zł 2799 zł 2799 zł - HUAWEI MateBook D 16 2024

(Intel i9 / 16 GB RAM / 1 TB) 5699 zł 4999 zł 5399 zł Przedłużona gwarancja HUAWEI nova 10 Pro 2999 zł 1899 zł 1899 zł - Słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 2 za 159 zł Opaska HUAWEI Band 8 za 199 zł HUAWEI P60 Pro

(8 GB RAM / 256 GB) 5499 zł 4349 zł

(z kuponem na stronie produktu) 4499 zł - Smartwatch HUAWEI WATCH FIT SE za 299 zł HUAWEI MatePad Pro 13.2" WiFi

(12 GB RAM / 256 GB) 4499 zł 4199 zł 4499 zł Ochrona ekranu (12 mies.)

Etui Rysik HUAWEI M-Pencil (3. Generacji) za 199 zł HUAWEI MatePad 11.5” Wi-Fi

(6 GB RAM / 128 GB) 1399 zł 1299 zł 1199 zł Rysik HUAWEI M-Pencil (2. generacji) Mysz HUAWEI Bluetooth za 49 zł Etui za 69 zł HUAWEI WATCH GT 4 46 mm Active Color Edition 1189 zł 1099 zł 1090 zł Pasek HUAWEI EasyFit 2 Zielony - HUAWEI WATCH GT 4 41 mm Elegant Color Edition 1489 zł 1399 zł 1390 zł Pasek HUAWEI EasyFit 2 Różowy - HUAWEI Watch Fit 2 Classic 799 zł 599 zł 649 zł - Waga HUAWEI Scale 3 BT za 99 zł HUAWEI FreeClip 899 zł 799 zł 799 zł - Opaska HUAWEI Band 8 za 199 zł HUAWEI FreeBuds 5i 399 zł 349 zł 349 zł - Opaska HUAWEI Band 8 za 199 zł