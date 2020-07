Przed epidemią rynek komiksów w USA bił rekordy. Gigantyczne wpływy w 2019

Marvel/DC/Drawn & Quarterly/First Second/Den of Geek

Branża komiksowa w chwili obecnej dopiero wstaje na nogi po zmaganiu się z wszystkimi trudnościami, jakie są konsekwencją pandemii koronawirusa. Jak się jednak okazuje, rok 2019 był dla północnoamerykańskiego rynku powieści graficznych rekordowy pod względem wpływów ze sprzedaży - przynajmniej tak wynika z raportu opublikowanego do spółki przez ICv2 i serwis Comichron.

I tak w zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wartość wszystkich sprzedanych komiksów i powieści graficznych wyniosła 1,21 mld USD - to 11-procentowy wzrost w stosunku do 2018 roku. Z kolei uwzględniając wyłącznie same wydawane cyklicznie tytuły komiksowe ta zwyżka sięga poziomu 5% rok do roku. Poza chwilowym spadkiem 3 lata temu, na przestrzeni ostatniej dekady da się zauważyć rosnące zainteresowanie komiksami; zdaniem analityków wzrasta zwłaszcza ich popularność wśród najmłodszych odbiorców. Spójrzcie sami:

ICv2/Comichron

W kwocie 1,21 mld USD znajdują się m.in. sprzedane powieści graficzne (765 mln USD) i pojedyncze zeszyty (355 mln USD) - i to tylko w wersji drukowanej. Komentatorzy zauważają, że ostatnio poziom ten był tak wysoki na początku lat 90. XX wieku, kiedy to wielu znawców branży mówiło o "boomie".

Warto jednak zauważyć, że zanotowano 10-procentowy spadek sprzedaży wersji cyfrowych (ze 100 mln USD w roku 2018 do 90 mln USD w 2019). Co więcej, rok 2019 był pierwszym, w którym sprzedaż wersji drukowanych wśród księgarni sieciowych i sprzedawców online przewyższyła sprzedaż w tradycyjnych sklepach komiksowych.

Wiele wskazuje na to, że obecny rok dla wydawców komiksów i powieści graficznych będzie znacznie słabszy. Z drugiej jednak strony Milton Griepp z ICv2 wnioskuje, że "popyt na treści komiksowe wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, a sprzedawcy odnajdują nowe sposoby na zaspokojenie tego popytu".