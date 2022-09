Przepis na amerykański sen - Constance Wu ujawnia, że była molestowana przez producenta serialu

fot. ABC

Przepis na amerykański sen to sitcom, który był emitowany w latach 2015-2020. Opowiadał o życiu tajwańsko-amerykańskiej rodziny na Florydzie w latach 90. W stałej obsadzie znajdowała się Constance Wu, która grała Jessicę Huang. Aktorka w wywiadzie dla The New York Times wyjawiła, że była molestowana przez jednego z producentów serialu od ABC.

Dla Wu była to pierwsza praca w serialu telewizyjnym. Nie miała rodziców w branży, dlatego czuła się, jakby została wrzucona w ten świat. Miała 30 lat, więc ludzie myśleli, że wie co robi. Przyznała, że miała przez to paranoję i czuła zawstydzenie.

Aktorka ujawniła, że podczas imprezy sportowej w 2015 roku producent dotknął jej uda i musnął jej krocze. Podczas drugiego sezonu doszło do kolejnej kłótni o udział w festiwalu filmowym. Od tego czasu czuła, że nie może już pracować z danym producentem.

W wywiadzie dla The Atlantic Wu powiedziała, że nie mówiła o tej sytuacji w przeszłości z obawy przed konsekwencjami.

Naprawdę długo nic nie mówiła o molestowaniu seksualnym i zastraszaniu, których doświadczyłam przez pierwsze dwa sezony serialu. Ponieważ dwie pierwsze serie okazały się sukcesem, a po drugie nie bałam się już utraty pracy, mogłam zacząć mówić "nie" nękaniu i zastraszaniu od tego konkretnego producenta. I pomyślałam sobie: „Wiesz co? Poradziłam sobie, nikt nie musi wiedzieć, nie muszę splamić reputacji tego azjatycko-amerykańskiego producenta. Nie muszę splamić reputacji serialu".

https://twitter.com/TheAtlantic/status/1573385340148228096

Aktorka odniosła się jeszcze do niesławnych tweetów z 2019 roku, w których padły przekleństwa z jej strony, gdy ABC zamówiło kolejny sezon Przepisu na amerykański sen. Miała wtedy zagrać w nowym projekcie, ale praca nad sitcomem to uniemożliwiała. Powiedziała, że potrzebowała świeżego startu, aby nie musieć już więcej wracać do wspomnień o nadużyciach.

Kilka osób wiedziało o nękaniu, a codzienne chodzenie do pracy i obserwowanie tych ludzi, którzy wiedzieli, że molestował mnie seksualnie, jednocześnie się z nim kumplując, wydawało się za każdym razem zdradą.

Dodała, że kochała wszystkich w tej obsadzie i uwielbiała pracować nad tym serialem, ale w związku z nadużyciami, z którymi sobie sama poradziła, nie mogła się doczekać nowego początku.

Przedstawiciele 20th Television, który wyprodukował Przepis na amerykański sen, nie udzielili komentarza w tej sprawie.