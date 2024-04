Przysięga Ireny - w filmie usłyszycie muzykę światowej sławy kompozytorki. Kojarzycie jej utwory z Ostrych przedmiotów

fot. Marcin Makowski

Przysięga Ireny zawitała do polskich i amerykańskich kin. To produkcja inspirowana historią Ireny Gut-Opdyke - kobiety, która w trakcie wojny bezinteresownie pomagała Żydom po likwidacji getta. Tej poruszającej opowieści będzie towarzyszyć muzyka skomponowana przez Alexandrę Stréliski. Jej twórczość możecie być wam znana z międzynarodowych produkcji, w tym z serialu HBO.

Przysięga Ireny - Alexandra Stréliski kompozytorką

Stréliski to urodzona w Montrealu kompozytorka i pianistka, posiadająca polsko-żydowskie korzenie. Jej utwory pojawiały się w nagradzanych i docenianych produkcjach. Utwór Prélude, pochodzący z debiutanckiego albumu artystki, trafił do nagradzanego Oscarami filmu Witaj w klubie. Muzykę Stréliski można również usłyszeć w Ostrych przedmiotach, czyli serialu dostępnym do obejrzenia na HBO Max.

Alexandra Stréliski jest jedną z największych gwiazd współczesnej muzyki klasycznej - subskrybuje ją ponad 12 milionów osób na Spotify. Artystka sprzedała ponad 140 tys. albumów i może cieszyć się 300 milionami streamów. Jej twórczość została wyróżniona nagrodą Juno.

Przysięga Ireny - film dostępny w polskich kinach.