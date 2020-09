PS5 obsłuży najpopularniejsze serwisy streamingowe

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. SIE

Konsole już dawno przestały być wykorzystywane wyłącznie do odpalania gier, z biegiem lat coraz dogłębniej przeistaczały się w multimedialne platformy domowej rozrywki. Już PSX sprawdzał się w roli odtwarzacza płyt muzycznych, a kiedy konsole podłączono do internetu, ich możliwości znacząco wzrosły. To, że PS5 oraz Xbox Series X/S obsłużą serwisy streamingowe, było pewne. Dzięki wyciekowi upublicznionemu przez redakcję Tecnoblog dowiedzieliśmy się, jakie platformy będą obecne na sprzęcie od Sony.

Na łamach tego brazylijskiego serwisu opublikowano instrukcję obsługi pilota PS5, w której można znaleźć ilustrację opisującą funkcję poszczególnych klawiszy. Cztery z nich przeznaczono na skróty do aplikacji VoD, które pozwolą błyskawicznie zalogować się do następujących platform: Disney Plus, YouTube, Netflix oraz Spotify. Dzięki temu szybko i sprawnie odpalimy nowe odcinki Stranger Things czy The Mandalorian, uruchomimy odtwarzacz muzyki i przejrzymy gameplay'e z ulubionych gier.

Nie wiadomo, czy pilot zaprezentowany na łamach Tecnoblog to model uniwersalny sprzedawany na wszystkich rynkach, czy może Sony dostosowuje jego wygląd oraz skróty klawiszowe do konkretnego regionu. Usługa Disney Plus nie jest co prawda obecna w Brazylii, ale zadebiutuje w tym kraju 17 listopada, co oznacza, że jej premiera zbiegnie się z początkiem sprzedaży PS5. Z ego powodu oba warianty pilota – lokalny i globalny – wydają się równie prawdopodobne.

Dziwić za to może brak skrótu do usługi Amazon Prime Video. Ta najprawdopodobniej pojawi się na konsoli Sony, ale nie odpalimy jej za pośrednictwem skrótu klawiszowego.