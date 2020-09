PS5 - znamy polskie ceny akcesoriów, konsol i gier

Źródło: Sony

Przedstawiciele Sony długo zwlekali z ogłoszeniem ceny PS5, a kiedy już ją ujawnili, okazało się, że ta kosztuje dokładnie tyle samo, co sprzęt Microsoftu. Przynajmniej na rynku ogólnoeuropejskim i amerykańskim, gdyż w Polsce za podstawowy model zapłacimy o 50 zł więcej niż za Xboxa Series X. To jednak marginalna różnica, wszak mówimy o konsoli, która w podstawowej wersji kosztuje 2299 zł, a w wersji bez napędu 1849 zł.

Za to warto zauważyć, że ceny niektórych akcesoriów dla PS5 zauważalnie wzrosły w porównaniu ze sprzętem tworzonym z myślą o PS4. Jeśli chcielibyśmy dokupić drugi kontroler DualSense, musimy przygotować się na wydatek rzędu 319 zł, co oznacza, że zapłacimy za niego o 70 zł więcej niż za DualShocka 4. Podrożały także oficjalne zestawy słuchawkowe, PlayStation 5 Pulse 3D Wireless Headset wyceniono na 449 zł, a podstawowy model PlayStation Wireless Headset można kupić już za 319 zł.

Nieco mniej zapłacimy za to za kamerę do PS5, którą wyceniono na 269 zł, zaś dziś za kamerę Sony dla PS4 trzeba zapłacić 299-319 zł. Sony zaprezentowało również oficjalną stację ładowania dla dwóch DualSense’ów oraz pilota do sterowania konsolą. Oba sprzęty kosztują 139 zł.

Wzrost ceny akcesoriów nie powinien aż tak dziwić, wszak Dual Sense'a i słuchawki naszpikowano technologiami, których na próżno szukać wśród ich poprzedników. Za to nieco więcej kontrowersji mogą budzić ceny samych gier, gdyż za najgłośniejsze tytuły dziewiątej generacji zapłacimy więcej niż na gry z PS4. Poniżej oficjalna lista kilku pozycji wraz z ich rekomendowanymi europejskimi cenami:

Astro's Playroom (Japan Studio) – preinstalowana na PS5

Demon's Souls

Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV) – 79,99 €

Marvel Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (Insomniac Games) – 79,99 €

Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV) – 69,99 €

Kilka tytułów na nową generację pojawiło się już w ofercie przedsprzedażowej w naszym kraju, dzięki czemu wiemy, że za pozycje wycenione na 80 € w Polsce zapłacimy 359 zł. Taką cenę regularną ustalono dla gry Call of Duty: Black Ops Cold War, która obecnie dostępne jest z rabatem 329 zł. Co ciekawe, dokładnie w takiej cenie sprzedawana jest ten tytuł na platformę Microsoftu, ale bez uwzględnienia upustu. Pozwala to przypuszczać, że gry na PS5 mogą być o ok. 30 zł droższe niż te na Xboxa Series X.

Na szczęście nie wszystkie tytuły na nową konsolę Sony będą aż tak drogie. Assassin's Creed: Valhalla wyceniono na 289 zł, a NBA 2K21 na 275 zł. Za kilka tygodni, gdy światło dzienne ujrzy więcej pozycji na PS5, przekonamy się, jaką politykę cenową obierze większość twórców zainteresowany pisaniem gier na konsolę od Sony.