HBO Max cenzuruje Ptaki Nocy. Wyciszone przekleństwa, zamazane napisy; jest komentarz

Warner Bros./HBO Max

Amerykańskie portale popkulturowe donoszą, że platforma HBO Max zastąpiła podstawową wersję filmu Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn), który jeszcze w kinach debiutował z kategorią R, ocenzurowanym wariantem produkcji. Choć rzecznik prasowy firmy Warner Bros. utrzymuje, że taki obrót spraw był wynikiem błędu, a pierwotna wersja ekranowej opowieści niebawem znów trafi do serwisu, w całej sprawie pozostał niesmak.

Widzowie rozpoczynający seans produkcji w HBO Max mogli natrafić na planszę, która informuje o dokonaniu zmian w filmie z uwagi na jego zawartość. I tak wszystkie wypowiadane przez postacie przekleństwa zostały albo usunięte, albo zastąpione innymi wyrazami, Harley Quinn zamiast wyłącznie środkowego pokazywała dwa uniesione w górę palce, a napis "I shaved my balls for this" na koszulce Renee Montoyi był zamazany.

Ptaki Nocy w HBO Max

Innymi słowy: cały film stał się historią, która mogłaby ukazać się z kategorią TV-14; nie była to - jak podawała podstrona Ptaków Nocy na HBO Max - opowieść z kategorią R. Trzeba też zauważyć, że słowa rzecznika Warner Bros. o "błędzie" pojawiły się dopiero po zmasowanej krytyce w amerykańskich mediach.