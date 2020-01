Ptaki Nocy - jaki weekend otwarcia w box office? Lepsze prognozy

Do premiery filmu Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) coraz bliżej. Liczne amerykańskie portale zajmujące się tematyką box office podały teraz zaktualizowane prognozy dotyczące weekendu otwarcia w USA. Kształtują się one obecnie na poziomie od 49 mln do 55 mln USD, co jest wynikiem o kilka milionów USD lepszym od wyliczeń z zeszłego miesiąca.

Przypomnijmy, że obraz wejdzie na ekrany kin z kategorią R; dla porównania - oto wyniki weekendów otwarcia innych produkcji komiksowych z tą kategorią: Deadpool (132,4 mln USD), Deadpool 2 (125 mln USD), Logan: Wolverine (97 mln USD), Joker (96 mln USD). Ostatni obraz wchodzący w skład DCEU, Shazam!, zadebiutował z 53,5 mln USD na swoim koncie w USA.

Warto odnotować, że według niepotwierdzonych oficjalnie doniesień budżet produkcji wyniósł 97,1 mln USD. Najliczniejszą grupą wiekową, która czeka na film, są młodzi mężczyźni poniżej 25. roku życia. Co ciekawe, Ptaki Nocy nie wzbudzają aż tak dużego zainteresowania wśród młodych kobiet.

W sieci pojawił się również muzyczny zwiastun nadchodzącej produkcji:

Ptaki Nocy - zdjęcie

Zobacz także:

Ptaki Nocy wejdą na ekrany kin w Polsce 7 lutego.