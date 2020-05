Quibi trafi na telefony za pośrednictwem Apple AirPlay

Quibi

Szefostwo Quibi nie mogło wybrać gorszego momentu na wypuszczenie swojej platformy na rynek. Usługa miała odróżniać się od konkurencyjnych serwisów swoim mobilnych charakterem. Quibi projektowano z myślą o krótkometrażowych, dziesięciominutowych produkcjach odpalanych na smartfonach, które oglądalibyśmy w drodze do biura bądź w trakcie przerwy w pracy. Serwis miał wypełnić mikroprzerwy w naszym codziennym życiu, ale pandemia koronawirusa odmieniła sposób funkcjonowania współczesnego społeczeństwa, przestawiając je na model pracy zdalnej.

W takiej rzeczywistości mobilny charakter Quibi przestał być główną kartą przetargową usługi. Pracując z domu możemy wszak odpalić w tle telewizor i nie ograniczać się do oglądania filmów na małym ekranie. Aby poradzić sobie w nowej sytuacji, platformę przystosowano do współpracy z dużym ekranem. Ale zamiast projektować nową wersję usługi na systemy smart TV, postawiono na model streamingowy.

W najnowszej aktualizacji Quibi wprowadzono możliwość przesyłania obrazu z aplikacji smartfonowej na ekrany urządzeń kompatybilnych z technologią AirPlay. A to dopiero początek wielkiej metamorfozy. Według Toma Conrada, dyrektora ds. produktu Quibi, firma prowadzi pracę nad wdrożeniem obsługi Chromecasta. Jeśli zespół nie napotka żadnych problemów, użytkownicy smartfonów z Androidem prześlą obraz na telewizory już w czerwcu.

Pierwsze informacje o wprowadzeniu Quibi na duże ekrany pojawiły się na łamach The New York Times 11 maja. Wówczas nie wspominano jednak o tym, że to wdrożenie odbędzie się za pośrednictwem technologii bezprzewodowego przesyłu obrazu ze smartfoów na telewizor.