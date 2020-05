Katzenberg: Wszystko co poszło nie tak z Quibi, to wina koronawirusa

Jeffrey Katzenberg przyznał na łamach magazynu The New York Times, że jego platforma filmowa Quibi nie spotkała się z zakładanym zainteresowaniem. W pierwszym tygodniu od premiery pobrano ją 1,7 mln razy i obecnie zajmuje dopiero 125 miejsce na liście najpopularniejszych darmowych aplikacji w Apple Store. Były prezes Disneya zrzucił winę za porażkę usługi na koronawirusa. Stwierdził, że doszło do najczarniejszego scenariusza i zdarzyło się wszystko to, co mogło pójść nie tak.

Warto zauważyć, że pomimo 3 mln pobranych aplikacji Quibi może pochwalić się jedynie 1,3 mln aktywnych użytkowników. Jeśli pandemia koronawirusa przeciągnie się na kolejne miesiące, firma może mieć problem z osiągnięciem celu rozwojowego, który zakładał, że po roku Quibi przyciągnie do siebie 7 mln użytkowników. Zwłaszcza że większość z obecnych klientów platformy załapało się na promocyjny, 90-dniowy okres testowy. Po jego zakończeniu za dostęp do aplikacji trzeba będzie zapłacić miesięczny abonament w wysokości 4,99 dol (wersja z reklamami) bądź 7,99 dol (wersja bez reklam, w Polsce wyceniona na 37,99 zł).

Katzenberg liczy jednak na to, że nawet w trakcie trwania pandemii, świadcząc pracę zdalnie, od czasu do czasu potrzebujemy odpocząć i oderwać się od obowiązków np. spędzając kilka minut w serwisie.

Quibi wyróżnia się na tle konkurencyjnych serwisów VoD swoim mobilnych charakterem. Platforma dostępna jest wyłącznie na smartfonach, a wszystkie zawarte w niej treści przystosowano do oglądania zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej, zaś długość pojedynczego odcinka nie może przekraczać 10 minut. Usługa powstała po to, aby wypełnić wolny czas w podróży do pracy czy w trakcie przerwy na lunch. I pomimo miernego startu zdaje się spełniać swoją rolę więcej niż zadowalająco – aż 80% użytkowników kończy oglądać rozpoczęty seans.

W trakcie wywiadu Katzenberg przyznał także, że przeceniono rolę kanałów informacyjnych. Okazało się, że te nie cieszą się zbyt dużym zainteresowaniem i wiadomości serwowane w usłudze nie są tak ważne dla społeczności, jak mogło się wydawać.