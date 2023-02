Rabbit Hole - pełny zwiastun serialu o szpiegach. Wielki powrót Kiefera Sutherlanda

fot. materiały prasowe

Rabbit Hole to nowy serial produkowany przez platformę Paramount+, który doczekał się pełnego zwiastuna. Wygląda na to, że może być to wielki powrót Kiefera Sutherlanda, który po hicie 24 godziny nie miał naprawdę wielkich serialowych hitów. A tutaj mamy pełny napięcia serial szpiegowski, w którym nie brak gęstej atmosfery i zawiłej intrygi.

Rabbit Hole - zwiastun

Rabbit Hole - zdjęcia

Rabbit Hole

Bohaterem serialu jest John Weir, który pracuje jako korporacyjny szpieg. Tajemnicze osoby kontrolujące świat wrabiają go w morderstwo, więc Weir musi stanąć z nimi do walki i szybko się okazuje, że to walka również o demokrację.

Rabbit Hole - premiera w USA odbędzie się 26 marca na Paramount+.